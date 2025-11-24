Statičar koji je bio u Vjesniku: "Stanje je kritično"

Vjesnik neboder bit će srušen. Mario Todorić, statičar Centra za potresno inženjerstvo koji je nakon požara bio u zgradi, komentirao je za Novu TV kakvu je situaciju zatekao.

"Kad smo ušli, vidjeli smo da je stanje ozbiljno i vatrogascima smo izdali preporuku da se povuku i da se gašenje nastavi izvana. U samom smo neboderu bili samo mi jer je bilo potrebno izvršiti detaljne uvide, a preporuka za sve službe jest da se ne ulazi u neboder", rekao je Todorić.

Objasnio je i kako izgledaju mjerenja na temelju kojih je odlučeno da će neboder biti srušen.

"Bilo je neophodno napraviti detaljnije analize. Prije svega, to su bili vizualni pregledi nebodera jer izvana nismo mogli donijeti odluku. Nas nekoliko ušlo je unutra, išli smo po svim katovima do vrha, mjerili oštećenja, ugradili opremu koja bilježi oscilacije i ambijentalne vibracije na neboderu", ispričao je.

"Stanje je kritično"

"Paralelno smo radili i modelske proračune i statičke modele te modele razvoja požara. Simulirali smo razvoj požara, temperature koje su se razvijale i pokušali vidjeti koliko je gradivo izgubilo na kvaliteti. Prepoznali smo da su to bile izuzetno visoke temperature jer je došlo do topljenja aluminija i stakla. Tada dolazi do značajne degradacije i betona koji je, prema našim procjenama, pao na četvrtinu svoje tlačne otpornosti", dodao je Todorić.

Opisao je i kako je bilo hodati izgorjelim prostorijama Vjesnika.

"Situacija unutra je jako ozbiljna. Svjesni smo pritiska koji se vrši zbog korištenja Slavonske avenije i svjesni smo gužvi, ali molimo građane za razumijevanje. Stanje je kritično i konstrukcija je u takvom stanju da bi moglo doći do nekontroliranog urušavanja. Dovoljni bi bili jači vjetar ili minimalna podrhtavanja tla", zaključio je.