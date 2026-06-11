Stariji muškarac u Dalmaciji prevaren za 51 tisuću eura!

​U Policijskoj postaji Vodice zaprimljena je prijava 77-godišnjaka o počinjenju kaznenog djela prijevare na njegovu štetu.

Naime, oštećeni je krajem svibnja ove godine zaprimio telefonski poziv od njemu nepoznate osobe koja mu je ponudila ulaganje u kriptovalute uvjeravajući ga u brzu i veliku zaradu. Vjerujući u istinitost ponude, oštećeni je nakon telefonskog razgovora u tri navrata uplatio ukupan novčani iznos od 51.000 eura. Nakon izvršenih transakcija, na njegovu adresu elektroničke pošte stigao je novi zahtjev u kojem se navodi da zbog svoje starosne dobi mora podmiriti porez te uplatiti dodatnih 11.600 eura. Shvativši da je prevaren oštećeni je događaj prijavio policiji.

Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja u cilju otkrivanja počinitelja.

Iz PU Šibensko-kninske podsjećaju građane da je investiranje u kriptovalute i dionice vrlo rizično poslovanje te se uvijek treba savjetovati s financijskim stručnjacima. Pri tome treba inzistirati na susretima u poslovnim uredima tvrtki za koje je lako provjeriti njihovu pravnu i financijsku validnost, a ne putem telefona ili poruka u internet aplikacijama.

- Posebno je rizično ako te nepoznate osobe putem interneta zahtijevaju vaše osobne podatke, fotografije osobnih isprava ili bankovnih kartica.

Stoga pozivamo građane, osobito one starije dobi, da s neprovjerenim osobama ne dogovaraju poslovnu i financijsku suradnju, a svaki ovakav ili sličan poziv za suradnju odmah prijave policiji na broj 192!

Informacije o računalnim i drugim internetskim prijevarama te savjeti kako se zaštiti mogu se pronaći na mrežnim stranicama MUP-a u projektu web heroj - izvijestili su iz nadležne PU.