Stari znanac splitske policije još jednom uhićen

Određeno je zadržavanje u trajanju od deset dana 49-godišnjem vozaču osobnog vozila kojega su policijski službenici u ponedjeljak, 16. ožujka 2026. godine zaustavili i isključili iz prometa na području Podstrane. Provedenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Uhićen je i smješten u policijske prostorije do utorka, 17. ožujka kada je u žurnom postupku odveden na nadležni sud s obzirom na to da je 49-godišnjak ponavljač prometnih prekršaja kojega je policija do sada više puta sankcionirala zbog raznih prometnih prekršaja. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 30 dana.

Sud mu je odredio zadržavanje do 25. ožujka, nakon čega je predan u zatvor, a odluka o sankciji za počinjeni prekršaj bit će uskoro donesena.