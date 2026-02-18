Stara mina iz II. svjetskog rata otkrivena kod Kraljevice

U proteklih desetak dana policija je od građana s područja Gorskog kotara, Krka i Kukuljanova preuzela eksplozivna sredstva koje su dragovoljno predali u sklopu akcije ''Manje oružja, manje tragedija''.

Riječ je o šest električnih kapisli, dvije ručne bombe M-75 i 247 komada različitog streljiva. Uz to je na području Šmrike kod Kraljevice prilikom izvođenja građevinskih radova pronađena minobacačka mina 82 mm, zaostala iz II. svjetskog rata. Policijski službenici preuzeli su navedena sredstva te će biti zbrinuta prema pravilima struke.

- I ovom prilikom zahvaljujemo savjesnim građanima koji odabiru siguran način uklanjanja eksplozivnih sredstava i oružja iz svojih domova. Podsjećamo kako akcija ''Manje oružja, manje tragedija'' i dalje traje te pozivamo ostale građane koji još uvijek čuvaju neregistrirana oružja da učine svoj život sigurnijim i predaju ih policiji bez sankcija. Naime, svi građani koji posjeduju zabranjeno oružje ili oružje za koje nemaju dozvolu, mogu predati to oružje policiji i protiv njih se neće pokretati prekršajni ni kazneni postupak.

Pozivamo građane da takve predmete ne odlažu u prirodi i ne donose osobno u policijsku postaju kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja. O namjeri dragovoljnog ustupanja tih predmeta dovoljno je obavijestiti policiju na broj 192 te će stručni i osposobljeni policijski službenici doći na kućnu adresu ili mjesto gdje se to oružje ili drugo eksplozivno sredstvo nalazi.

Detaljne informacije o Akciji dostupne su na telefonu 0800 88 92 - izvijestila je nadležna PU.