Stanovnici Solinu organiziraju prosvjed zbog postavljanja 5G antene

Stanovnici solinskog naselja Sv. Kajo najavili su prosvjed zbog, kako tvrde, kršenja obećanja gradonačelnika u vezi s postavljanjem 5G antene u njihovoj blizini.

Naime, u siječnju ove godine gradonačelnik Solina javno je obećao da u naselju neće biti postavljena 5G antena. Devet mjeseci kasnije, antena je ipak montirana, što je izazvalo nezadovoljstvo lokalne zajednice. Organizatori ističu da se radi o odluci donesnoj protivno volji stanovnika te da je riječ o pitanju koje izravno utječe na kvalitetu života u kvartu.

Poziv na okupljanje

Građani pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže na prosvjedu kako bi zajednički izrazili svoje neslaganje i zatražili odgovornost. Prema najavi, na prosvjedu bi trebao biti prisutan i gradonačelnik, što stanovnici vide kao priliku da mu izravno prenesu svoje poruke.

"Naša sigurnost i zdravlje nisu za pregovore. Riječ data građanima mora se poštivati", poručuju organizatori.

Zahtjevi stanovnika

Stanovnici naglašavaju da očekuju jasne odgovore i poštivanje prethodnih dogovora, a kao glavni zahtjev ističu uklanjanje postavljene 5G antene. Dodaju kako će ustrajati na tome da se glas lokalne zajednice čuje te da se odluke koje se tiču njihova života ne donose bez njihovog pristanka.