"Stanovi se ne kupuju da bi se u njima stanovalo, nego da…": I dok cijene najamnine skaču 'u nebo', čak 850 vlasnika želi iznajmiti stan državi

Na javni poziv za iznajmljivanje stanova državi stigle su stotine prijava, a zasad je poznato da je 850 vlasnika izrazilo interes za sudjelovanje u programu. Prije nego što se stanari usele, svi objekti moraju proći detaljan pregled, a eventualne adaptacije i troškove preuzimaju vlasnici, piše Dnevnik.hr.

Država planira stanove iznajmljivati na razdoblje od tri do 10 godina, a iznos najma ovisit će o trajanju ugovora i propisanoj cijeni kvadrata za grad ili općinu. Isplata će se obavljati u dvije rate, 60 posto odmah, a 40 posto nakon isteka polovice ugovorenog razdoblja.

Za pravilo da nekretnine moraju biti prazne dvije godine bit će predviđene iznimke, primjerice za starije osobe koje odlaze u dom umirovljenika ili za vlasnike koji prelaze s kratkoročnog na dugoročni najam.

Vlada je također potvrdila novu stambenu politiku koja uključuje gradnje i poticaje, dok stručnjaci upozoravaju da kratkoročno neće biti velikog utjecaja na tržište nekretnina. Dugoročno, program i druge mjere trebale bi doprinijeti stabilizaciji cijena, koje trenutno rastu sporije i bliže inflaciji od četiri do pet posto.

Program najma državnih stanova dio je šire strategije za suzbijanje rasta cijena i povećanje dostupnosti stanova, ali stručnjaci upozoravaju da rješenja neće biti brza te da tržište i dalje ostaje izazovno.

