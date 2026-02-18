Close Menu

"Stanovi se ne kupuju da bi se u njima stanovalo, nego da…": I dok cijene najamnine skaču 'u nebo', čak 850 vlasnika želi iznajmiti stan državi

Država planira stanove iznajmljivati na razdoblje od tri do 10 godina

Na javni poziv za iznajmljivanje stanova državi stigle su stotine prijava, a zasad je poznato da je 850 vlasnika izrazilo interes za sudjelovanje u programu. Prije nego što se stanari usele, svi objekti moraju proći detaljan pregled, a eventualne adaptacije i troškove preuzimaju vlasnici, piše Dnevnik.hr.

Država planira stanove iznajmljivati na razdoblje od tri do 10 godina, a iznos najma ovisit će o trajanju ugovora i propisanoj cijeni kvadrata za grad ili općinu. Isplata će se obavljati u dvije rate, 60 posto odmah, a 40 posto nakon isteka polovice ugovorenog razdoblja.

Za pravilo da nekretnine moraju biti prazne dvije godine bit će predviđene iznimke, primjerice za starije osobe koje odlaze u dom umirovljenika ili za vlasnike koji prelaze s kratkoročnog na dugoročni najam.

Vlada je također potvrdila novu stambenu politiku koja uključuje gradnje i poticaje, dok stručnjaci upozoravaju da kratkoročno neće biti velikog utjecaja na tržište nekretnina. Dugoročno, program i druge mjere trebale bi doprinijeti stabilizaciji cijena, koje trenutno rastu sporije i bliže inflaciji od četiri do pet posto.

Program najma državnih stanova dio je šire strategije za suzbijanje rasta cijena i povećanje dostupnosti stanova, ali stručnjaci upozoravaju da rješenja neće biti brza te da tržište i dalje ostaje izazovno.

Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sarah Viteškić.

