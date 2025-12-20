Stanje u prometu: Dvije nesreće na autocesti, kolone i pojačan promet

Prema jutarnjem izvješću Hrvatskog autokluba u 7.14 sati, u većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni te skliski, a ponegdje vozačima dodatne poteškoće stvara i magla. Zbog takvih uvjeta iz HAK-a pozivaju na povećan oprez, prilagodbu brzine i načina vožnje te održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Tijekom dana očekuje se pojačan promet na važnijim cestovnim pravcima i obilaznicama, kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito na izlazima prema Bosni i Hercegovini te Srbiji. Usporeno se vozi i u zonama radova te privremene regulacije prometa.

Na autocesti A3 zabilježene su dvije prometne nesreće koje uzrokuju znatna usporenja. Prva se dogodila na 50. kilometru između čvorova Rugvica i Ivanić Grad, na kolniku u smjeru Lipovca. Promet se odvija jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat, a kolona vozila duga je oko pet kilometara.

Druga nesreća zabilježena je na 301. kilometru autoceste A3, između čvorova Spačva i Lipovac, također u smjeru Lipovca, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Pojačan promet bilježi se i na autocesti A2 Zagreb–Macelj, gdje se kod naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba stvorila kolona duga oko jednog kilometra.

Iz HAK-a apeliraju na vozače da prate prometne informacije, prilagode vožnju uvjetima na cestama te, ako je moguće, planiraju putovanje izvan prometnih vršnih opterećenja.