Stanišić prozvao Ivoševića: "Tone sve dublje u laži"

Nakon što je bivši dogradonačelnik i aktualni gradski vijećnik Bojan Ivošević objavio da je račun u sustavu Grada Splita koristio kao gradski vijećnik, reagirao je vijećnik Hrvatske građanske stranke (HGS) Igor Stanišić. U svojoj objavi na društvenim mrežama prozvao je Ivoševića da "tone sve dublje u laži". Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Bivši zamjenik gradonačelnika i aktualni gradski vijećnik Ivošević utapa se sve dublje i dublje u svoje laži. Tvrdi da je vratio službeni laptop i korisnički račun 10.06., a da je 12.06. kao gradski vijećnik aktivirao novi račun s novom lozinkom.

Kako ako Gradsko vijeće Grada Splita konstituirano tek 18.07.? Prije tog datuma Gradsko vijeće nije postojalo pa Bojan Ivošević nije bio vijećnik. Postavlja se pitanje tko mu je aktivirao novi korisnički račun na koji u tom trenutku nije imao pravo?

Neće se obitelj Puljak ljutit što se bavio špijunažom nego što je uhvaćen...", poručio je Stanišić.