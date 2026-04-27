Konačno počinje sanacija Kosice: Radovi će trajati 12 mjeseci

Dan koji su Solinjani, a posebno Vranjičani dugo čekali napokon je stigao. Kako je objavio gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, danas je u posao službeno uveden izvođač radova na sanaciji zadnje "crne točke" u Solinu – Kosice.

Radovi na kopnu i u moru

Predviđeni rok trajanja sanacije je 12 mjeseci, a radovi će se odvijati na kopnu i u moru. Zbog sigurnosnih razloga, za vrijeme trajanja radova područje plaže neće biti dostupno građanima. Gradonačelnik je uputio i molbu korisnicima privezišta uz obalno područje Kosice.

"Ovim putem molim i sve korisnike privezišta uz obalno područje Kosice da izmjeste svoje brodice i/ili eventualno uklone stvari koje su na tom području držali", poručio je Ninčević.

Gradilište je ograđeno, fizički početak radova za desetak dana

Ninčević je naglasio kako je riječ o važnom projektu za lokalnu zajednicu, ali i zamolio građane za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova.

"Dugo smo čekali ovaj dan, a sada kad smo ga i dočekali, molim sve sugrađane za razumijevanje i strpljenje prilikom odvijanja radova i nadam se da će iduće ljeto uživati u boljem i sigurnijem okruženju", naveo je gradonačelnik. Dodao je kako je današnja objava vezana uz službeno uvođenje izvođača u posao, dok se fizički početak radova očekuje za desetak dana.

Prema najavi gradonačelnika, projekt sanacije Kosice bit će predstavljen građanima nakon što radovi i službeno započnu na terenu. "Ovo je samo obavijest o uvođenju u posao jer je gradilište ograđeno, a za desetak dana kad radovi i fizički započnu, projekt će, kao što sam najavljivao, biti predstavljen građanima", poručio je Ninčević.