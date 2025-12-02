Stanišić iz HGS-a: "Županiju će ovo koštati 170 tisuća eura, manje nego građane Splita namještaj za ured u gradskoj tvrtki 'Žnjan'"

Na sjednici Skupštine Splitsko-dalmatinske županije održanoj jučer usvojeni su proračun i rebalans, a među amandmanima koji su izazvali najviše pažnje ističe se inicijativa Hrvatske građanske stranke (HGS) vezana uz sinjski aeroklub. Na prijedlog HGS-a osigurano je ukupno 170 tisuća eura za nabavku zrakoplova za "Aero klub Sinj", čime bi klub po prvi put trebao dobiti vlastiti avion.

Kako je objavio HGS-ov Igor Stanišić, sinjski aeroklub do sada nije posjedovao zrakoplov, već je za svoje aktivnosti koristio letjelicu u najmu od stranog vlasnika. Takav model rada, ističe Stanišić, nosio je stalnu nesigurnost budući da je vlasnik mogao povući avion u bilo kojem trenutku. Zbog toga je, navodi, klubu bilo teško izrađivati dugoročne planove i stabilno razvijati programe.

Prema Stanišićevim riječima, novi zrakoplov imat će više namjena: turističku, sportsku, edukativnu i civilnu. Nabavkom vlastite letjelice, objašnjava, želi se unaprijediti turistička ponuda Splitsko-dalmatinske županije te pridonijeti produženju turističke sezone. Uz to, avion bi se trebao koristiti i u operacijama potrage i spašavanja, kao i u protupožarne svrhe.

Stanišić u objavi dodatno naglašava financijski aspekt odluke, uspoređujući iznos predviđen za zrakoplov s nedavnim gradskim troškovima u Splitu. "Županiju će to ukupno koštati 170 tisuća eura, manje nego građane Splita namještaj za ured u gradskoj tvrtki 'Žnjan'", poručio je.

Odluka o financiranju nabavke zrakoplova predstavlja značajan iskorak za "Aero klub Sinj", ali i potencijalno jačanje civilne i turističke infrastrukture u zaleđu županije.