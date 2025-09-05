Stanari će nekoliko dana do kuća - pješke. Uskoro kreću radovi kojima će se poboljšati sustav odvodnje i vodoopskrbe u Okrugu

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe općine Okrug. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom B1-4, koji nosi naziv „Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području Okrug Gornji“.

U ponedjeljak, 08. rujna 2025.g. započinju radovi na kanalizacijskim cjevovodima oznake O-1.1.2, O-1.1.2.1 Prema privremenoj prometnoj regulaciji prometa zatvara se ulica u zoni planiranih radova za sav promet. Tijekom izvođenja radova stanarima će se omogućiti pješači pristup objektima.

Kanalizacijski cjevovod oznake O-1.1.2 i O-1.1.2.1:

Radovi će se izvoditi u ulici Put Mekovića na dijelu od kućnog broja 18 do kućnog broja 29, a po završetku tog dijela nastaviti dalje prema ogranku ulice Ante Starčevića i to u periodu od 8. 9. 2025. do 13. 11. 2025.

Građane se moli za razumijevanje tijekom izvođenja radova.

Izgradnjom podsustava Kaštela, Trogir, Seget, Okrug i Slatine u potpunosti će se realizirati ovaj vrijedan projekt kojim će se vodoopskrbna mreža na području Kaštela, Trogira i Čiova proširiti na dodatnih 7.700 stanovnika (2.548 priključaka) povećavajući stopu priključenosti na 99 %, dok će istodobno 32.477 stanovnika (8.613 priključaka) biti priključeno na sustav odvodnje čime će se priključenost podignuti sa sadašnjih 45 % na 97 %.

Podsjetimo, Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupno je vrijedan 244,8 milijuna EUR (bez PDV-a) i sufinanciran je sa 70% bespovratnih sredstva Europske unije iz Kohezijskog fonda. Nositelj ovog Projekta je Vodovod i kanalizacija Split, a realizira ga u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatskim vodama, gradovima Kaštela, Trogir i Split te općinama Okrug i Seget.