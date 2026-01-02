Stan unajmio za 460 eura i dao ga u podnajam za 962 eura mjesečno. Sve je na sudu

Njemački Savezni sud (BGH) donijet će 2026. godine niz važnih presuda koje bi mogle snažno utjecati na svakodnevni život milijuna građana. Sud će, među ostalim, odlučivati o zaradi na podnajmu stanova, piše Fenix-magazin.

Podnajam s dobiti - dopušten ili ne?

Jedan od ključnih slučajeva odnosi se na stanara iz Berlina kojem je otkazan ugovor jer je svoj stan podnajmljivao za više nego dvostruko veću cijenu od one koju je sam plaćao. Dok je njegova najamnina iznosila 460 eura, od podstanara je tražio čak 962 eura mjesečno.

Sudci su već tijekom rasprave u rujnu dali do znanja da su skeptični prema takvoj praksi. Naglasili su da je svrha podnajma prvenstveno očuvanje stana tijekom privremene odsutnosti, primjerice zbog boravka u inozemstvu, a ne ostvarivanje zarade. Konačna presuda očekuje se 28. siječnja.

Diskriminacija pri traženju

Krajem siječnja sud će odlučivati i o slučaju diskriminacije na tržištu nekretnina. Žena s pakistanskim imenom dobivala je samo odbijenice od posrednika, no kada je poslala istu prijavu s njemačkim imenom, odmah joj je ponuđen termin za razgledavanje stana, javlja Fenix-magazin.

Sud u Darmstadtu već je naložio agentu da plati odštetu od 3.000 eura. BGH sada mora odlučiti odgovaraju li za diskriminaciju i posrednici ili isključivo vlasnici stanova. Presuda se očekuje 29. siječnja.