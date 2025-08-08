Stalni umor mogao bi imati korijen - u vašim crijevima

Osjećaj stalne iscrpljenosti, nedostatka energije i poteškoća s koncentracijom može imati različite uzroke, no jedan od njih često se zanemaruje – zdravlje crijeva. Gastroenterologinja dr. Rabia de Latour ističe kako znanost o toj povezanosti još uvijek napreduje, ali dosadašnja istraživanja pokazuju da crijevni mikrobiom ima važnu ulogu u regulaciji energije, piše Parade.

Prema podacima američkog Nacionalnog centra za zdravstvenu statistiku iz 2022. godine, 13,5% odraslih Amerikanaca izjavilo je da se većinu dana osjeća vrlo umorno ili iscrpljeno. Neka istraživanja povezuju disbiozu, odnosno neravnotežu crijevnog mikrobioma, s umorom, a razlike su uočene i kod osoba sa sindromom kroničnog umora u odnosu na zdrave ispitanike.

Kako crijeva utječu na energiju

Sportski kardiolog dr. Aubrey Grant objašnjava da je odnos između zdravlja crijeva i razine energije dvosmjeran. Mikroorganizmi u crijevima utječu na upalu, apsorpciju hranjivih tvari i proizvodnju neurotransmitera, a disbioza može izazvati sistemsku upalu, poremećaje metabolizma te promjene u radu serotonina i dopamina – što sve može rezultirati kroničnim umorom.

Prehrana također igra ključnu ulogu. Hrana bogata probioticima, poput jogurta, te protuupalna hrana, uključujući voće i povrće, može pomoći u podizanju energije. Nedostatak takvih namirnica u prehrani može pridonijeti osjećaju umora.

Crijevne bolesti koje mogu izazvati umor

Problemi s crijevima koji dovode do umora često su praćeni i drugim simptomima, poput nadutosti, bolova u trbuhu, zatvora, proljeva, promjena apetita, neobjašnjenog gubitka težine, mučnine ili krvi u stolici.

Anemija uzrokovana nedostatkom željeza jedan je od češćih razloga umora, a može nastati zbog skrivenog gubitka krvi iz tumora ili polipa u probavnom sustavu. Upalne bolesti crijeva, celijakija, sindrom iritabilnog crijeva, kronični gastritis ili prekomjerni rast bakterija u tankom crijevu (SIBO) također mogu biti uzročnici.

Kada potražiti liječničku pomoć

Stručnjaci savjetuju obraćanje liječniku ako se umor javlja dulje od nekoliko tjedana i prati ga anemija, krv u stolici, promjene u pražnjenju crijeva ili neobjašnjiv gubitak težine, osobito kod osoba s obiteljskom poviješću raka debelog crijeva.

Dijagnostika najčešće uključuje krvne pretrage, a po potrebi i endoskopske preglede kako bi se utvrdio uzrok problema.