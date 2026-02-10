Srušen Ivaniševićev rekord: Fantastični Marin Čilić svladao Tiena za 600. pobjedu u karijeri

Povijesni dan za Marina Čilića na ATP turniru iz Serije 500 u Dallasu! Uspjehom u prvom kolu (7:5, 7:6(4)) nad 20-godišnjim Amerikancem Learnerom Tienom, 23. tenisačem svijeta.

Marin je stigao do jubilarne, 600. ATP pobjede u karijeri te tako postao hrvatski rekorder preskočivši Gorana Ivaniševića s 599 pobjeda.

Prvi hrvatski reket odigrao je fantastičan meč protiv šestog nositelja turnira, podsjetivši na svoje najbolje dane.

Prvi je set riješio nakon breaka u 11. gemu, a u drugom je početni udarac suparniku oduzeo u osmom gemu da bi kod 5:3 propustio jednu, a kod 5:4 na svoj servis i drugu meč-loptu.

Iako su Tienu nakon breaka za 5:5 porasla krila, Marin ipak nije dozvolio preokret i u tie-breaku koristi svoju treću meč-loptu za veliku pobjedu u koju je ugradio devet asova uz 57 posto prvog servisa, a realizirao je tri od četiri break-lopte.

Ovim je uspjehom došao na 54. mjesto ATP liste, a sljedeći suparnik u Dallasu bit će mu pobjednik američkog sraza Quinn - T. Svajda.