Srpsko narodno vijeće reagiralo na saborski skup o Jasenovcu: "Predstavlja gaženje Ustava i ustavnih vrednota"

Srpsko narodno vijeće komentiralo je saborski panel o Jasenovcu na konferenciji za novinare, nazvavši ga besramnim skupom i negacijskim, a ne znanstvenim događajem.

"Kao zajednica, kao narod koji je bio žrtva logora u Jasenovcu moramo reagirati i osuditi besraman skup koji ni po čemu nije bio znanstveni već isključivo negacijski.

Logor smrti u Jasenovcu nije mit već činjenica. Logor u kojem su ljudi zatvarani, mučeni, ponižavani, izgladnjivani i ubijani samo zato jer su bili Židovi, Srbi, Romi ili Hrvati nepoćudni ustaškom režimu.

Karakter logora smrti i masovnost zločina u Jasenovcu nitko, ali nitko s minimalnim osjećajem pijeteta, poštovanja prema žrtvama, ne bi trebao dovoditi u pitanje, a pogotovo ne u potpunosti negirati žrtve u Hrvatskom saboru.

Žrtve su negirane, a o NDH za koju je Ustavni sud zauzeo stajališta - kao negaciji temeljnih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, se govorilo afirmativno.

Stoga je održavanje ovog okruglog stola u Hrvatskom saboru još strašnije te predstavlja gaženje Ustava i ustavnih vrednota", rekao je Boris Milošević tijekom konferencije za medije srpskih organizacija povodom skupa koji se održao u Hrvatskom saboru, na kojem su se negirale žrtve i zločini genocida, Holokausta i Porajmosa, a koje je počinila NDH u Ustaškom koncentracijskom logoru Jasenovac.

Objavljeno je to na Facebook stranici Srpskog narodnog vijeća.