Srpski youtuber žali se na cijene u Dubrovniku, pratitelji ga napali: "Licemjeran si"

Srpski YouTuber Nenad Živković, poznat po nadimku Debeli Sremac, nedavno je boravio u Dubrovniku te je snimio o tome video.

Nenada na YouTubeu prati gotovo 490 tisuća ljudi, a video u kojemu kritizira Dubrovnik pogledan je 160 tisuća puta. U tome videu osvrnuo se na cijene u Dubrovniku, prenosi Index.

"Restorani skupi kao otrov, gdje god sjednete, ako vas je dvoje s jednim pićem i s jednom porcijom bilo koje hrane, možda neka salata, to je 50 eura. Porcije su male, a kvaliteta upitna. Bili smo u jednom ribljem restoranu, supruga je jela lignje i bile su gorke i nisu se mogle jesti. Cijena im je bila 17 eura. Ja sam jeo tjesteninu, 17, 18 eura. Popili smo piće, izašli smo, gledamo se, potrošili smo 50 eura, a nismo rekli dobar dan", rekao je u videu.

"Malo sam se šokirao"

Izrazio je nezadovoljstvo zbog ugostiteljske ponude na plaži te je zaključio da je prije bilo bolje. "Da imate dvoje djece i odete tamo s njima i suprugom, to je 100 eura. Jedino ako odete u trgovinu i kupite hranu za 40 eura, imate za nekoliko obroka", naveo je.

Više puta je u videu naglasio koliko su ga cijene šokirale.

"Dubrovnik slovi za jedno od najljepših mjesta u Hrvatskoj, možda i šire. Dolaze ljudi koji imaju novca, vjerujte mi, pričao sam s ljudima i, iskreno da vam kažem, malo sam se šokirao jer ne vidim sreću u očima ni osmijeh jer su došli na ovo mjesto. Stvarno nisam zadovoljan jer koliko treba imati novaca mjesečno da bi si mogao priuštiti ručak i večeru u restoranu?", zapitao se.

"Na duže staze ovakav način turizma ne znam koliko će se isplatiti jer sramota je reći da nisam naišao na čovjeka koji je zadovoljan ovim mjestom, iako je mjesto predivno. Znači, šetanje, uživanje, lijep zrak, lijepa klima. Ne znam gdje sve ovo vodi. Kako da ljudima kažem da je posebno, kvalitetno i da vrijedi tih novaca?", rekao je između ostalog.

Iako sada kritizira Dubrovnik i cijene tamo, prošle je godine Nenad posjetio "najpoznatiji restoran u Dubrovniku" te je, kako je napisao, isprobao sve s jelovnika.

Kritike pratitelja

Neki su se sjetili što je prošle godine pričao o Dubrovniku.

"Kad se osobno treba platiti, sve je skupo, ali kada drugi plaća, onda je prelijepo", "Sjeti se kada si bio s Nedžminom u Dubrovniku, tada se nisi žalio", "Dođete u Dubrovnik sa spoznajom da je skupo i onda kritike na max, a kad netko drugi plaća, onda je sve top. Sremac, odluči se", "Neće mu gazde platiti račun i odmah skupo i ne valja", "Kako licemjerno, lani je sve bilo super s Nedžminom, a sad kad on sve plaća, preskupo je", "Prošle godine si se bahatio po Dubrovniku i tad ti nije bilo skupo, ali kad treba platiti račun kao običan čovjek – odjednom preskupo", "Ako prošli put nisi kukao u Dubrovniku, onda nemoj ni sada", pisali su mu oni koji se sjećaju prošlogodišnjeg videa.

"Zamisli, Dubrovnik skup, što je sljedeće? Prosječan čovjek si ne može priuštiti Ferrari?", "Sjediš u elitnom hotelu na balkonu i žališ se na cijenu kruha i majoneze? Dragi moj, došao si u jednu od top destinacija u Europi gdje je ljetni turizam, što si očekivao? Sarmu i miješano meso za pet eura? Da ne govorim o zadnjem videu iz Dubrovnika s onom silnom mesinom i ribom... ali da, to ti nisi platio", "Svaka roba ima svog kupca, tako i destinacije gdje putuješ, ako ti je skupo, ne ideš", piše u drugim komentarima.