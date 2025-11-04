Srpski umjetnik: "Baca se ljaga na cijeli Split, a ne na nekoliko nesretnih momaka kojima je ispran mozak"

Srpski pjesnik i performer Stefan Simić oglasio se na društvenim mrežama povodom incidenta u Splitu, gdje je nedavno prekinut nastup umjetničkog društva iz Srbije. U objavi koja je izazvala brojne reakcije, Simić je pozvao na smirenost i razum, ističući da se cijeli događaj ne smije pretvarati u nacionalni sukob.

„Odmah se baca ljaga na cijeli Split, a ne na nekoliko nesretnih momaka kojima je ispran mozak“, napisao je Simić, dodajući kako je u Splitu nastupao više desetaka puta i nikada nije imao nikakvih problema. „A i da ih je bilo — razgovarao bih ljudski s onima koji bi pokušali prekinuti nastup. Možda bi nešto i naučili.“

Pjesnik je naglasio da incident treba ostati ono što jest — izoliran slučaj, a ne povod za raspirivanje mržnje i podjela. „Ne treba huškati dalje, ne treba svoditi incident na opće mišljenje“, poručio je.

Simić se osvrnuo i na slične situacije s druge strane granice, podsjetivši kako su i u Srbiji prošle godine bili zabilježeni slučajevi izbacivanja hrvatskih građana bez političkog povoda, te maltretiranje pjevačice Severine na granici. „I to nije primjer kako treba, nego upravo — kako ne treba.“

„Split je otvoren grad. Kao i Beograd“, istaknuo je pjesnik, dodajući da manjina koja ne zna kako izraziti svoje nezadovoljstvo „udara na još manju manjinu koja dolazi u goste“. Po njemu, uzrok takvih ispada nije mržnja, već „nakupljene frustracije, loše obrazovanje i pogrešan put“.

Simić smatra kako su puno veći problem za Split „mladi Englezi i Nijemci koji grad pretvaraju u javni toalet“, nego srpski umjetnici koji dolaze s kulturnim programom. Podsjetio je i na brojne radnike iz Srbije koji žive i rade u Dalmaciji i Istri: „Dolaze da rade, a ne da se iživljavaju. Oduševljeni su onim što vide i vraćaju se iz godine u godinu.“

„Split je, po mom mišljenju, najljepši veliki grad bivše Jugoslavije“, napisao je Simić, istaknuvši kako u njemu provodi po nekoliko tjedana godišnje i često se osjeća sigurnije nego u Beogradu. „Ljubav i poštovanje se ne mogu ubiti. Oni time ponižavaju samo sebe. Nadam se da će porasti kao ljudi i da to više nikada neće činiti — ne drugima, nego sebi. Jer sve što radiš — sebi radiš.“

Simić zaključuje da bi i Srbija i Hrvatska bile mnogo sretnije kad bi gradile mostove suradnje umjesto zidova podjela: „Ovo je incident. I tako na njega treba gledati.“

Na kraju svoje poruke, pjesnik je uputio emotivnu poruku prijateljima iz Splita:

„Moj doživljaj Splita je izvanredan. Nikada tamo nisam mijenjao svoj jezik ni akcenat — uvijek sam bio ono što jesam, i uvijek sam bio lijepo prihvaćen. Čuvajte mi Split, a mi ćemo vama Beograd. Jednom braća — zauvijek braća.“