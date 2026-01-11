Srpski pjevač tvrdi da su ga nakon nastupa na Jahorini pokušali ubiti

Pjevač Aca Lukas oglasio se na Instagramu tvrdeći da je u noći s 10. siječnja, nakon nastupa na Jahorina, tijekom povratka prema Beogradu doživio ozbiljan napad. Prema njegovim navodima, on i vozač našli su se u životnoj opasnosti.

„Nakon nastupa na Jahorini pokušali su ubiti mene i mog vozača. Jedva smo se izvukli“, napisao je Lukas u Instagram storiju, koji se ubrzo proširio društvenim mrežama.

Nedugo potom oglasio se i njegov menadžer te vlasnik Hype produkcije Saša Mirković, iznijevši teške optužbe na račun direktora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek.

Mirković tvrdi da se incident dogodio na magistralnoj cesti između Pala i Sokoca, kada je automobil u kojem su se nalazili Lukas i vozač navodno više puta pokušano izgurati s kolnika. Prema njegovim riječima, vozilo je udareno između 15 i 20 puta, osobito u zavojima, s ciljem da se surva u provaliju.

Kako je naveo, tek dolaskom u Sokolac uspjeli su izbjeći teže posljedice, nakon čega je, prema njegovim tvrdnjama, slučaj prijavljen policiji i tužiteljstvu. Dodao je i da je riječ o vozilu u vlasništvu tvrtke “Black and White”, kojim je upravljao Nebojša Mitrović.

Nakon što su se u javnosti pojavile optužbe o njegovoj navodnoj povezanosti s događajem, reagirao je i Nedeljko Elek. Za federalne medije izjavio je da je incident okarakteriziran kao prometni prekršaj te da je jedna osoba privedena.

„Aca Lukas je sinoć normalno nastupao na Jahorini i nije bilo nikakvih problema. Tijekom povratka došlo je do kontakta između vozila, što je policija okarakterizirala kao prometni prekršaj. Ne znam kako sam doveden u vezu s ovim događajem i ne vidim razlog zbog kojeg bi netko pokušao ubiti izvođača nakon nastupa“, rekao je Elek.