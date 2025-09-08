Srpski borac oglasio se nakon incidenta kojeg je zakuhao njegov trener: Evo što je poručio Mirku Filipoviću

Nakon burnih događaja na FNC 24 priredbi u zagrebačkoj Areni, gdje je u borbi za naslov prvaka teške kategorije poražen od Ivana Vitasovića, srpski borac Darko Stošić se oglasio na društvenim mrežama. U objavi na Instagramu Stošić je čestitao protivniku na pobjedi, ali i uputio javnu ispriku legendi Mirku Cro Copu Filipoviću zbog neugodnosti tijekom samog meča.

''Čestitam Ivanu na pametno odrađenom meču i pobjedi. Meni ostaje da se oporavim. Hvala svima na podršci, ali i na kritikama'', napisao je Stošić, dodajući kako je svjestan da nije ispunio očekivanja, ali kako je spreman vratiti se jači.

Isprika Cro Copu zbog incidenta

Posebnu pažnju privukla je njegova javna isprika Cro Copu, koji se našao u središtu incidenta kraj kaveza. Podsjetimo, trener iz Stošićevog tima, David Radulović, bacio je bočicu prema Miranu Fabjanu, a u toj situaciji pogođen je i sin Mirka Filipovića, što je izazvalo veliki kaos i reakciju samog Cro Copa.

''Također se u svoje ime ispričavam Mirku Filipoviću, koji je bio pored Mirana Fabjana u trenutku kada je došlo do incidenta između njega i Davida, trenera iz mog tima. Situacija se dogodila tijekom meča, pa sam tek kasnije saznao za to'', stoji u Stošićevoj objavi.

''Razumijem Davida, ali ne opravdavam njegovu reakciju''

Stošić je pokušao objasniti okolnosti koje su dovele do sukoba, ističući da je atmosfera bila usijana, ali da to nije opravdanje:

''Miran je svojim vikom i načinom navijanja iritirao sve oko sebe. Tada je nastala ta sporna situacija. Razumijem Davida, ali ne opravdavam njegovu reakciju. Najvažnije je da na kraju nitko nije bio ozbiljnije ozlijeđen", piše Dnevnik.hr.