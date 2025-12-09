Srpska pjevačica pokazala luksuzni stan: "Trošim svoje pare. I prije muža nogometaša sam bila poznata"

Pjevačica Katarina Grujić (33) i njezin suprug, nogometaš Marko Gobeljić, uredili su svoj luksuzni kutak u elitnom dijelu grada. Njihov dom, vrijedan 400.000 eura, već je privukao pažnju javnosti, a Katarina je na društvenim mrežama povremeno otkrivala kako izgleda unutrašnjost stana, koji oduševljava takozvanim “suhim” luksuzom, piše blic.rs.

Kako su mediji ranije pisali, poznati par angažirao je profesionalni tim za dekoraciju kako bi njihov dom bio uređen baš po Katarininom ukusu.

Uz prikaze iz doma, Katarina Grujić nedavno je otvoreno progovorila i o odnosu sa suprugom Gobeljićem te demantirala nagađanja da živi na račun nogometaša.

– Ja trošim svoje novce – jasno je poručila.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Katarina Grujić Gobeljić (@katarinagrujic.doll)

Osim toga, prokomentirala je i tvrdnje da su ona i kolegica Tamara Milutinović "zavodile nogometaše", naglasivši da njihova karijera nije nikada ovisila o muškarcima.

– Nemam problem s tim. Nismo postale poznate zbog njih, postojale smo i prije braka s njima. Tako da nam ne smeta, obje smo bile ostvarene i prije braka sa sportašima – izjavila je pjevačica.