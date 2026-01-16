Srpska organizacija optužila Hrvatsku za huškanje u Crnoj Gori: "Ako su stvarno ugroženi, neka ne sumnjaju da ćemo im priteći u pomoć"

Srpska nevladina organizacija koja djeluje u crnogorskom Tivtu, "Miholjski zbor" s izraženim prosrpskim i pravoslavnim opredjeljenjem, objavila je tekst u kojem pojašnjavaju svoju stranu medalje, oko velikosrpskog transparenta koji je osvanuo na Dan Hrvata koji se obilježavao u Crnoj Gori. Slično kao kad su i desničarske organizacije u Hrvatskoj provokacijama prema srpskoj zajednici pokušale utjecati na redoslijed i odabir repertoara kulturnih događanja optuživši za provokaciju Srbe, tako se i u Tivtu pojašnjava da su sve zapravo isprovocirali - Hrvati...

Miholjski zbor reagirao je tako na tekst kojeg je prenio i Morski HR, pa tu reakciju prenosimo u cijelosti:

- Nažalost, po ko zna koji put smo prisiljeni reagirati na širenje lažnih istina i serviranje poluistina javnosti od strane pojedinih novinara i tzv Europske unije. To je, nažalost, nešto na što smo se vremenom navikli u njihovoj gotovo epskoj borbi protiv srpskog naroda.Pitanje je - šta se zapravo desilo u Tivtu?

Ususret velikim pravoslavnim praznicima, Malom Božiću i pravoslavnoj Novoj godini, bili smo primorani slušati govor mržnje usred Boke Kotorske, i to na proslavu "Dana hrvatskog naroda u Crnoj Gori". Simbolično ili ne, organizatori su odabrali baš pravoslavne blagdane da obilježe taj datum.

Po mišljenju pojedinih aktera, ovo, navodno, ne predstavlja narušavanje međunarodne tolerancije i multietničkog sklada koji vlada Tivtom. Pretpostavljamo da nije ni koncert na kojem su provokativni tonovi neoustaškog pjevača M. P. Thompsona, održanog u Domu vojske, kao i isticanje simbola koji neodoljivo podsjećaju na grb HVO-a, te nastup benda u crnoj odjeći, također se ne smatra kršenjem te iste "harmonije".

Razbijanjem "harmonije", čini se, problem postaje tek kada postoji odgovor na provokaciju.Vođeni iskrenom željom da se u Tivtu i Boki Kotori i sutra gledamo u oči kao ljudi i sačuvamo minimum dostojanstva, smatramo da je potrebno istinski poznavati i poštovati onoga pored nas.

Poštovanje je norma koja se zaslugom zaslužuje - i nikako drugačije. Smatramo da susjedna Hrvatska previše izlaže domaće Hrvate osobnim pretenzijama i težnjama, koje pokušavaju nametnuti kroz narativ o njihovom navodnom ugroženosti u Tivtu. Ako su stvarno ugroženi, neka ne sumnjaju da ćemo im priteći u pomoć. Od novinara i lokalnih nakladnika očekujemo punu i potpunu istinu o ovom događaju - poručuje ova crnogorska organizacija.