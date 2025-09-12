Srpkinja poginula u Crnoj Gori dok je pozirala. Tijelo pronađeno u Hrvatskoj

Tijelo Srpkinje M. M., koja se jučer utopila u Luštici u Crnoj Gori, pronađeno je danas oko 13 sati u hrvatskim vodama između Prevlake i Cavtata. Iako su njezino tijelo spasioci u Crnoj Gori jučer poslijepodne uočili kako pluta na površini mora, zbog velikih valova nisu mu mogli prići, piše Blic.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

M. M. iz Vrnjačke Banje utopila se jučer oko 15 sati kod rta Veslo na Luštici u Crnoj Gori, dok se na jednoj od stijena fotografirala s prijateljicom. Prema saznanjima Blica, od 7 sati mnogobrojne službe aktivno su radile na pronalasku tijela.

Ljudi koji su poznavali utopljenu Srpkinju otkrivaju da je M. M. posljednjih godina živjela i radila u Beogradu. "Bila je divna osoba, puna života. Uvijek nasmijana, s predivnom energijom. Prije nekoliko godina preselila se iz Vrnjačke Banje u Beograd, gdje je i radila", rekli su za Blic.

Potraga u izuzetno teškim uvjetima

"Na terenu koji smo pretraživali dubina mora je i do 100 metara. Dolje je kao litica. Teren je izuzetno težak i nepristupačan zbog dubine, visokih valova i jakih morskih struja... Plovila koja su jučer isplovila u potragu za utopljenom ženom morala su se vratiti na obalu nakon sat i pol zbog nevremena. Ronioci iz jedinice RCUD obustavili su potragu jer je zbog visokih valova bilo nemoguće pronaći tijelo, a i krajnje opasno", rekli su za Blic iz Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

Dodali su da su o slučaju obaviješteni i nadležni organi u Hrvatskoj. Prema dosadašnjim iskustvima, tijelo osobe koja se utopi u tom dijelu Crne Gore nerijetko ispliva u blizini Dubrovnika, zbog čega su kontaktirali kolege iz susjedne zemlje.