Srndać probio vjetrobransko staklo i uletio u auto, vozač prebačen u bolnicu

Nesvakidašnja prometna nesreća dogodila se u srijedu oko 13,40 u Končanici, kod skretanja za sportski ribnjak Crnaja. Na cesti od Bjelovara do Daruvara pred osobni automobil izletio je srnjak koji je probio prednje staklo automobila i završio u samom automobilu, kako se vidi i na fotografijama koje su novinari MojPortal.hr-a dobili od očevidaca nesreće, piše MojPortal.hr.

U policijskoj upravi su novinarima MojPortal.hr-a potvrdili kako je u nesreći ozlijeđen vozač automobila koji je upućen u Županijsku opću bolnicu u Pakrac. Na žalost, u ovoj prometnoj nesreći smrtno je stradao srnjak koji se našao u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu.

U Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj kažu kako su u ovo doba godine ovakve nesreće učestale zbog sezone parenja divljači.

- Samo za vikend zabilježili smo sedam naleta vozila na divljač, a od početka godine bilo ih je oko 200. Najčešće stradava srneća divljač, zatim jelenska, a rjeđe divlje svinje, lisice, fazani i jazavci – pojašnjava Tanja Marinić, policijska službenica za odnose s javnošću pri Policijskoj upravo bjelovarsko-bilogorskoj.

Srećom, dodaje, u ovakvim nesrećama nastaje uglavnom materijalna šteta, a ozljede vozača i suvozača, poput današnjeg slučaja, iznimno su rijetke. Prije toga, slučaj s ozlijeđenim osobama zabilježen je u srpnju u Gornjem Daruvaru.

Tada je teško ozlijeđen 20-godišnjak koji je, izbjegavajući divljač, automobilom sletio s ceste, a lakše ozljede zadobio je i njegov suvozač.