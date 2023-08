Sretne vijesti stižu iz doma pjevača omiljenog domaćeg benda: 'Postat ću tata za koji mjesec. Napokon! Napokon!'

Mejaši su ponovno uboli u sridu. Ljetnim hitom "Od konobe do konobe" osvojili su publiku, ali i top liste. Međutim, popularni tamburaši u starkama imaju još razloga za slavlje. Pjevač Edo Drakulić, ekskluzivno doznaje IN Magazin, prvi put postaje otac.

Nakon "Tko to tamo pjeva" Mejaši su iz svoje glazbene radionice izbacili ljetni hit. "Od konobe do konobe" već se praši na koncertima od Prevlake do Dunava, ali i izvan granica Lijepe naše.

"Ja mislim da svaki Hrvat, svaki Balkanac ima svoju konobu samo je pitanje da li je zove klet, pelnica, a kad pjevamo o konobi malo zvuči finije'', govori Nikola Bosilj.

"Neke prve reakcije, prvi znakovi su jako dobri. A ja nekako vjerujem da će bez obzira na godišnje doba ljudi pjevati Od konobe do konobe i po zimi i po ljeti jer ima tu neku veselu notu u sebi i poziva na plesanje i na druženje. "

Nikola je autor glazbe, ali i redatelj videospota koji su snimali na prekrasnom Krku. Glavne uloge popularni tamburaši u starkama prepustili su dvojici prijatelja, koje su upoznali na koncertu u Švicarskoj.

"Mi smo znali ako se budemo upustili u realizaciju teksta iz refrena da bi to moglo gadno završiti, zato smo i usosili glumce, a mi smo samo odigrali neku popratnu ulogu da ne kažu ljudi da nas baš nema. Tako da sve ono da će netko pasti, previše popiti , to smo ovaj put izbjegli i ostavit ćemo za drugi put. "

U pauzama između koncerata, Nikola je uspio pronaći i vremena za ljetovanje sa suprugom i kćerkicom Larom.

''Moram priznati da je o već treća godina gdje mi moramo slušati šta Lara kaže. Prošle godine se recimo nije htjela uopće kupati, što je meni bilo super jer ja nisam tip koji pretjerano voli skakati u more, ali ove godine primi me za ruku, ajmo tata, pogledaj kako plivam, sad ti malo roni" govori.

U plićaku bi se s bebom iduće godine mogao, ekskluzivno doznajemo, brčkati i pjevač Edo.

'Napokon, napokon'

"Ja ove godine mora vidjet neću zato što smo žena i ja trenutno u situaciji da pripremamo dječju sobicu, kinderbet i sve to jer ću postati tata za koji mjesec. Napokon! Napokon!'', govori Edo Drakulić, frontmen benda za IN Magazin.

A evo i kako teku pripreme.

''Soba ide u rozu boju, bit će djevojčica. Tamo negdje sredinom 11. mjeseca bi trebala naša curica doći na svijet, tako da ćemo imati još jednog škorpiona u obitelji, kako sad stvari stoje'', otkrio je Edo.

Presretni budući tata ne može dočekati dan kad će prvi put u naručje primiti svoju malenu mezimicu.

''Sad me već lovi strah da bude sve ok do kraja, pa onda me lovi strah hoću znati kada se rodi nositi, prematati i to. Kažu ljudi da to jednostavno imaš u sebi, da je to instinkt, kada dođe dijete da to ide prirodno, tako da računam na to prirodno jer sam u panici totalno."

''Baš sam htio reći, prvih tisuću pelena je najteže, a onda otvoriš tisuću i prvu. A onda prestaneš nositi kvačicu'', našalio se na to Nikola.

Edo planira supruzi biti potpora i na porođaju.

''Ja sam nekad davno planirao studirati medicinu i nikad nisam imao problema s krvi, a sad sam skužio da u zadnje vrijeme me lupa vrtoglavica od te krvi i malo me frka kako ću ja to tamo izdržati. Ja znam da ću biti iza, ne bi volio ništa od naprijed vidjeti iskreno. Ja očekujem lomljenje kostiju na ruci, ma svašta očekujem, ma sve ću preživjeti, samo da bude sve ok…'', priznaje.

Rođenje Edine djevojčice, u konobi će proslaviti i ostatak benda.

Iako Nikola misli da će Edo biti strog i pravedan tata, tatina mezimica, čini se, i prije rođenja u potpunosti je otopila Edino srce.

'Ja mislim da ću ja strogoću prepustiti ženi'

"Ja mislim da ću ja strogoću prepustiti ženi. Ionako nas nema puno doma, sad ja da dođem doma i budem strog, nema smisla. Ja ću biti onaj koji popušta, pa nek' kaže da je mama zločesta. Baš me briga'', govori kroz smijeh.

Popularni Mejaši nastavljaju niz uspješnih koncerata u domovini i inozemstvu. Početkom sljedeće godine kreću na kanadsku turneju, a marljivo rade i na četvrtom albumu. Nakon Zorice, Ane i Suzane, u sljedećem singlu opjevat će još jedno žensko ime.

''Mislim da će sve žene s tim imenom doći na svoje, ali nismo zaboravili niti na jedno ime. Dok smo mi živi , još ćemo mnoga imena otpjevati...''