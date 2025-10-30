Srednja Dalmacija predstavila svoju ponudu na jednom od najvećih tržišta

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije (TZ SDŽ) predstavila je turističku ponudu Srednje Dalmacije na poljskom tržištu, jednom od najvažnijih emitivnih tržišta kako za Srednju Dalmaciju tako i za hrvatski turizam. Prezentacija je održana u Varšavi, u sklopu posebnog događanja posvećenog promociji kulture, gastronomije i turističkih doživljaja Srednje Dalmacije.

Uz direktoricu TZ SDŽ Ivanu Vladović, događanju su prisustvovali i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Poljskoj Tomislav Vidošević, direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Varšavi Małgorzata Kowalska, te brojni predstavnici poljskog turističkog sektora, uključujući turoperatore I novinare.

Poljsko tržište zauzima drugo mjesto po broju noćenja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a ujedno je i jedno od najvažnijih tržišta za hrvatski turizam u cjelini. Tijekom ove godine našu županiju posjetilo je 2% više gostiju iz Poljske, odnosno ostvareno je oko 350.000 dolazaka turista iz Poljske, koji su ostvarili oko 2,4 milijuna noćenja. Ovi dobri rezultati potvrđuju kontinuirani interes Poljaka za hrvatsku obalu te učvršćuju Srednju Dalmaciju kao jednu od njihovih najpoželjnijih destinacija.

Svjesna važnosti daljnjeg pozicioniranja na ovom tržištu, TZ SDŽ je u Varšavi predstavila bogatstvo dalmatinske turističke i gastronomske ponude kroz prepoznatljivi projekt „Dalmatinska marenda“. U sklopu događanja održana je i atraktivna gastronomska prezentacija na kojoj su predstavljene autentične dalmatinske delicije, pod vodstvom renomiranog masterchefa Željka Nevena Bremeca ujedno i predsjednika Udruge 'Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija' (ŠKMER). Glazbeni ugođaj upotpunila je Katica Marinović, izvodeći tradicionalne dalmatinske pjesme.

Najveći interes poljskih gostiju usmjeren je prema proizvodima i doživljajima koji uključuju sunce i more, prirodne ljepote te kulturnu baštinu. Posebno su popularne destinacije Omiš i Makarska rivijera, gdje se ujedno bilježi najveći promet posjetitelja iz Poljske.

Projekt „Dalmatinska marenda“, koji je TZ SDŽ pokrenula 2023. godine, ima za cilj promovirati marendu kao autentičan dalmatinski obrok i jedinstven turistički proizvod. U sklopu projekta brendiraju se ugostiteljski objekti i proizvođači koji koriste domaće, autohtone namirnice te ih pripremaju na tradicionalan način, čime se čuva gastronomska baština i potiče održivi razvoj turizma u regiji. Projekt „Dalmatinska marenda“ dio je šireg strateškog opredjeljenja TZ SDŽ za razvoj gastronomskog turizma i pozicioniranje Srednje Dalmacije kao regije gastronomije.