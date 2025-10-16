"Srce za Ugandu" u OŠ Blatine Škrape: učenici prikupili sredstva za školovanje 26 djece

Učenici, roditelji i djelatnici Osnovne škole Blatine Škrape još su jednom pokazali kako zajedništvo i dobrota mogu prelaziti granice. U sklopu proslave Dana zahvalnosti za plodove zemlje organizirali su humanitarnu akciju pod nazivom "Srce za Ugandu", čiji je cilj bio pomoći djeci u afričkoj misiji koju vodi don Jakoslav Banić.

Tijekom akcije učenici su pripremali hranu za školski odmor te je međusobno razmjenjivali, a pritom su mogli dati i dobrovoljni prilog za potrebe misije. Odaziv je bio izniman – prikupljeno je 2.657,17 eura, što će omogućiti školovanje 26 djece u Ugandi.

Posebnu simboliku akciji daje činjenica da škola ima upravo 26 razrednih odjela, pa će svaki razred “usvojiti” jedno dijete i pratiti njegov napredak kroz školovanje.

Ništa nije bačeno ni prepušteno slučaju – preostala hrana uredno je spakirana i donirana Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije te udruzi Most, koja skrbi o beskućnicima u Splitu.

– Ova akcija nije samo financijski čin, nego lekcija o solidarnosti, empatiji i zajedništvu, istaknula je ravnateljica škole Nives Ruščić, zahvalivši učenicima, roditeljima i učiteljima na sudjelovanju.

Projekt “Srce za Ugandu” još je jednom dokazao kako male ruke i otvorena srca mogu mijenjati svijet – barem za 26 mališana koji će zahvaljujući splitskim osnovnoškolcima dobiti priliku za obrazovanje i bolju budućnost.