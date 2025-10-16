Close Menu

"Srce za Ugandu" u OŠ Blatine Škrape: učenici prikupili sredstva za školovanje 26 djece

Odaziv je bio izniman – prikupljeno je 2.657,17 eura, što će omogućiti školovanje 26 djece u Ugandi

Učenici, roditelji i djelatnici Osnovne škole Blatine Škrape još su jednom pokazali kako zajedništvo i dobrota mogu prelaziti granice. U sklopu proslave Dana zahvalnosti za plodove zemlje organizirali su humanitarnu akciju pod nazivom "Srce za Ugandu", čiji je cilj bio pomoći djeci u afričkoj misiji koju vodi don Jakoslav Banić.

Tijekom akcije učenici su pripremali hranu za školski odmor te je međusobno razmjenjivali, a pritom su mogli dati i dobrovoljni prilog za potrebe misije. Odaziv je bio izniman – prikupljeno je 2.657,17 eura, što će omogućiti školovanje 26 djece u Ugandi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa
f6fef41e 0525 4b5f b2f5 57fd0c49f7c8
GALERIJA
Kliknite za pregled

Posebnu simboliku akciji daje činjenica da škola ima upravo 26 razrednih odjela, pa će svaki razred “usvojiti” jedno dijete i pratiti njegov napredak kroz školovanje.

Ništa nije bačeno ni prepušteno slučaju – preostala hrana uredno je spakirana i donirana Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije te udruzi Most, koja skrbi o beskućnicima u Splitu.

Ova akcija nije samo financijski čin, nego lekcija o solidarnosti, empatiji i zajedništvu, istaknula je ravnateljica škole Nives Ruščić, zahvalivši učenicima, roditeljima i učiteljima na sudjelovanju.

Projekt “Srce za Ugandu” još je jednom dokazao kako male ruke i otvorena srca mogu mijenjati svijet – barem za 26 mališana koji će zahvaljujući splitskim osnovnoškolcima dobiti priliku za obrazovanje i bolju budućnost.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0