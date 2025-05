Srce mu (ni)je zauzeto? Crnogorski glumac Momčilo Otašević, kojeg su svojedobno povezivali sa splitskom glumicom otkriva s kim će provesti ljeto...

Te 2013. godine bila je to ljubav na prvi pogled. Momčilo Otašević dobio je ulogu u seriji 'Zora dubrovačka' i, osim što je osvojio Novu TV koja danas slavi 25 godina, osvojio je i hrvatske gledatelje. Gledali smo ga u osam serija Nove TV, a tijekom rada na njima, 35-godišnjem Crnogorcu Zagreb je postao novi dom. Samo za Story govori je li mu to ikada bio plan, zašto se posebno veseli rujnu te kako u jednom danu odvozi petstotinjak kilometara i zatim u četiri ujutro završi u Jankovu krevetu. Otkrio je i kako najviše voli provoditi vrijeme sa svojim mališanima Mašom i Jakšom te hoće li od svoje prvašice zahtijevati sve petice. Naravno, neizostavno pitanje za jednog od najpoželjnijih muškaraca regije bilo je i je li trenutačno zaljubljen

Nova TV slavi 25. rođendan, a s njima vas veže dugogodišnja i uspješna suradnja, još od serije ‘Zora dubrovačka’ 2013. godine.

Snimao sam treću sezonu serije ‘Budva na pjenu od mora’ kada mi je stigao poziv za audiciju serije ‘Zora dubrovačka’. Puno sam snimao, baš sam bio zauzet i stalno prebacivao - pročitat ću danas, pročitat ću sutra. Standardno crnogorski. „Momo, molimo te, možeš li sad stvarno poslati svoju snimku?“ zvali su me s Nove TV, a ja im govorim: „U petak ću“. Idući utorak ponovno su me nazvali i rekli da je krajnje vrijeme da pošaljem. Bio sam u uredu montažera i djevojka koja je lupala klapu držala mi je tekst koji sam joj ispisao na papiru, jer je bio baš ogroman monolog i nisam ga stigao naučiti. Za par dana rekli su mi da sam dobio ulogu. Mislio sam da će to biti nešto kratko, četrdeset, pedeset epizoda. Bio sam nekoliko dana na snimanju u Dubrovniku pa se vratio doma kako bih igrao predstave i zatim otišao u Zagreb. Tu su mi rekli: „Dopao si nam se, bi li ostao do kraja serije?“. Ostao sam. Iduće se sjećam da je bio siječanj i da nešto manje snimam - mislim si, evo, gotova suradnja, ali u veljači su mi javili da bih se trebao javiti na audiciju za seriju ‘Kud puklo da puko’. I otad nisam stao.

To je bila uzajamna ljubav na prvi pogled?

Mislim da jest. Volim za sebe reći da sam vrijedan, volim raditi i mislim da se to ovdje zbilja cijeni i poštuje, možda i više nego u drugim zemljama u regiji. Ne mislim konkretno samo na svoj slučaj, nego generalno na vrednovanje truda, rada i dobrog radnika, rekao je za Story.