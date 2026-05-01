Srčani udar ne izgleda uvijek dramatično: Ovo su rani znakovi koje mnogi zanemaruju

Većina ljudi srčani udar zamišlja kao naglu i dramatičnu situaciju, no u stvarnosti znakovi često mogu biti puno suptilniji. To posebno vrijedi za srčane bolesti općenito, čiji se simptomi mogu pojaviti na neočekivanim dijelovima tijela.

“Srčane bolesti ne pogađaju samo srce, već cijeli organizam, pa se rani znakovi mogu javiti bilo gdje u tijelu”, objašnjava nutricionistica Avery Zenker. Mnogi od tih simptoma povezani su s upalom, slabijom opskrbom kisikom ili zadržavanjem tekućine.

Problem je što se rani znakovi često zanemaruju, osobito kod žena, jer ih se lako pripisuje stresu, umoru ili hormonalnim promjenama. Upravo zato važno je obratiti pažnju na suptilne promjene u tijelu i reagirati na vrijeme.

Ovo su simptomi koji mogu upućivati na probleme sa srcem:

Kratak dah pri laganim aktivnostima

Ako ostajete bez daha tijekom hodanja, razgovora ili čak u mirovanju, to može biti upozorenje. “Srčane bolesti smanjuju sposobnost srca da učinkovito pumpa krv”, ističe nutricionistica Lotta Andonian. Zbog slabije cirkulacije može doći do nakupljanja tekućine u plućima i osjećaja zaduhe.

“Ne treba zanemarivati suptilne promjene. Pratite simptome i javite se liječniku”, savjetuje dijetetičarka Lisa Young.

Pogoršanje oralnog zdravlja

Bolesti desni mogu biti povezane sa srčanim bolestima jer kronična upala može prijeći u krvotok. Bakterije iz usne šupljine mogu oštetiti krvne žile i povećati rizik od srčanog ili moždanog udara.

“Bolest desni i srčani problemi često dijele iste faktore rizika”, ističe nutricionistica Sarah Davis, dok Lauren Harris-Pincus dodaje da zdrave desni podupire prehrana bogata vitaminom C i omega-3 masnim kiselinama.

Oticanje nogu i gležnjeva

Ako primijetite da su vam cipele odjednom tijesne ili čarape ostavljaju tragove, moguće je zadržavanje tekućine. “Kada srce ne pumpa učinkovito, tekućina se nakuplja u donjim dijelovima tijela”, objašnjava nutricionistica Bonnie Taub-Dix.

Ovaj se simptom često zanemaruje jer ga mnoge žene pripisuju unosu soli ili obući, no ne treba ga ignorirati.

Mučnina i vrtoglavica

Nejasni simptomi poput mučnine, slabosti ili vrtoglavice također mogu biti povezani sa srcem. Često dolaze u kombinaciji s umorom i lošim snom, stvarajući začarani krug.

“Preporučujem EKG i osnovne pretrage kako bi se procijenio rizik”, savjetuje liječnica dr. Razia Jayman-Aristide, naglašavajući važnost praćenja simptoma i poznavanja obiteljske povijesti bolesti.

Bol izvan prsnog koša

Bol povezana sa srcem ne mora se pojaviti isključivo u prsima. Može se javiti u čeljusti, vratu, leđima ili rukama, a često je tupa i nalik pritisku, a ne oštra.

“Žene su sklonije suptilnijim simptomima zbog manjih krvnih žila”, objašnjava Andonian. Svaki neobičan ili uporan simptom treba procijeniti liječnik.

Kako čuvati zdravlje srca

Stručnjaci savjetuju ograničiti unos natrija i redovito kontrolirati masnoće u krvi, osobito ako postoji obiteljska povijest bolesti.

“Ako niste izrazito aktivni i ne trebate nadoknađivati natrij izgubljen znojenjem, takav vam dodatak nije potreban svakodnevno”, kaže nutricionistica Kelly Holtz, preporučujući vodu s citrusima kao jednostavniju opciju.

Kvalitetan san, uravnotežena prehrana i redovita tjelesna aktivnost ključni su za očuvanje zdravlja, uz smanjenje dugotrajnog sjedenja.

Iako simptomi ne moraju uvijek značiti ozbiljan problem, važno je slušati svoje tijelo i na vrijeme se obratiti liječniku – jer rano otkrivanje može napraviti veliku razliku.