Nevjerojatna detekcija carinskog psa Bulija: Srbin pokušao unijeti gotovinu u Hrvatsku

Dana 21. listopada 2025. godine ovlašteni carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Osijek su na graničnom prijelazu Erdut spriječili nezakonit unos 10.520,00 CHF i 940,00 EUR. Navedeni iznos preračunat je u eure te iznosi ukupno 12.337,58 €.

Uporabom službenog psa Buli za detekciju novca, duhana i duhanskih proizvoda izvršen je pregled teretnog vozila srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Republike Srbije te je u području kabine između sjedala vozača i suvozača u ručnoj torbici pronađen neprijavljen novac.

Zbog počinjenja prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju, vozaču je izdan Prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 €. Okrivljeni je platio 2/3 kazne u iznosu od 2.000,00 €.