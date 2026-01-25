Srbi su osvojili Europsko prvenstvo

Vaterpolska reprezentacija Srbije postala je prvak Europe nakon što je u finalu, odigranom u Beogradu, pobijedila reprezentaciju Mađarske rezultatom 10:7.

Dušan Mandić predvodio je Srbiju s četiri pogotka, dok je Vince Vigvári bio najbolji strijelac Mađarske s tri gola.

Finalni dvoboj bio je neizvjestan sve do posljednjih pet minuta, u koje se ušlo s rezultatom 7:6 za Srbiju. Tada je iskusni Mandić realizirao peterac za 8:6, a Milan Glušac nastavio s odličnim obranama. U završne tri minute Lazić i Mandić povećali su prednost na nedostižnih 10:6, prije nego što je Vigvári postavio konačnih 10:7.

Za Srbiju je to šesti naslov europskog prvaka otkako nastupa kao samostalna reprezentacija. Zanimljivo, ovo je treći put u tom razdoblju da je Beograd bio domaćin Europskog prvenstva, a u sva tri navrata Srbija je iskoristila prednost domaćeg terena i osvojila zlato, prethodno 2006. i 2016. godine. Mađarska je, s druge strane, ostala na 13 naslova kontinentalnog prvaka.

Ranije u nedjelju grčka muška vaterpolska reprezentacija osvojila je svoje prvo odličje na europskim prvenstvima u povijesti pobijedivši Italiju s 12:5 (4:1, 3:1, 3:2, 2:1) u susretu za brončanu medalju. Stylianos Argyropoulos predvodio je Grčku s četiri pogotka, dok su Filippo Ferrero i Francesco Condemi postigli po dva gola za Italiju.