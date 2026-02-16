SRAMOTNI PRIZORI U SPLITU Nove časničke košulje Jadrolinije završile kraj kontejnera

Pored kontejnera na Žnjanu u Splitu pronađeno je više košulja s logom Jadrolinije, objavila je jedna korisnica u Facebook grupi Putnički brodovi na Jadranu.

- Nađeno kraj kontenja na Žnjanu. Žalosno... moglo se vratit firmi ili pokloniti kolegi... br. 42, pa ako netko želi, novo je i zapakirano - kaže ova Splićanka.

Mnogi su komentirali ovakav čin i ocijenili ga neprimjerenim i negativnim:

- To su časničke litnje košulje, vjerojatno osobi nije produžen ugovor o radu pa ih je bacio - kazao je jedan građanin.

- Žalosno je ali svakim danom sve je više zaposlenih u Jadroliniji koji nemaju poštovanja prema Jadroliniji... i nju doživljavaju kao usputnu stanicu - nužno zlo a svi su pisali molbu za zapošljavanje i molili da ih se zaposli. U stara vremena ovo je bilo nezamislivo - komentirao je drugi.

No našlo se i onih koji bi ih rado imali pa je jedan član ove grupe prokomentirao da bi vrlo rado kupio jednu ili dvije, na što mu je nalaznica rekla da ne prodaje, već poklanja u dobre ruke.