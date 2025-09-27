Sportski svijet zavijen u crno: Talentirani sportaš (19) umro nakon fatalnog pada u Rusiji

Tužna vijest pogodila je svijet gimnastike! Gotovo dva tjedna nakon teške nesreće na treningu preminuo je talentirani Naufal Takdir Al Bari, imao je tek 19 godina.

Nesreća se dogodila u ruskom gradu Penzi, gdje se pripremao za nastup na Svjetskom prvenstvu u gimnastici koje će se u studenom održati u njegovoj domovini, Indoneziji.

Tijekom vježbe na ručama nezgodno je pao i zadobio ozbiljne ozljede vrata, hitno su ga prebacili u bolnicu gdje su se liječnici dva tjedna borili za njegov život, ali nažalost nisu uspjeli - mladi gimnastičar je preminuo.

Bio je jedan od najperspektivnijih sportaša u Indozeniji, a imao je i velike izglede da se plasira na Olimpijske igre koje se 2028. godine održavaju u Los Angelesu.

"Indonezijska gimnastika izgubila je jednog od svojih najvećih sinova", poručili su iz Saveza pa dodali da su u kontaktu s ruskim vlastima oko povratka posrmtnih ostataka:

"Ovo je težak udarac i golema tuga za sve nas. U kontaktu smo s obitelji i ruskim veleposlanstvom u Indoneziji kako bismo osigurali što brži povratak posmrtnih ostataka, poručila je predsjednica Saveza Ita Yuliatio", prenosi Gol.hr.