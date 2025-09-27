Close Menu

Sportski svijet zavijen u crno: Talentirani sportaš (19) umro nakon fatalnog pada u Rusiji

Indonezijski gimnastičar Naufal Takdir Al Bari imao je velike izglede za plasman na Olimpijske igre 2028.

Tužna vijest pogodila je svijet gimnastike! Gotovo dva tjedna nakon teške nesreće na treningu preminuo je talentirani Naufal Takdir Al Bari, imao je tek 19 godina.

Nesreća se dogodila u ruskom gradu Penzi, gdje se pripremao za nastup na Svjetskom prvenstvu u gimnastici koje će se u studenom održati u njegovoj domovini, Indoneziji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom vježbe na ručama nezgodno je pao i zadobio ozbiljne ozljede vrata, hitno su ga prebacili u bolnicu gdje su se liječnici dva tjedna borili za njegov život, ali nažalost nisu uspjeli - mladi gimnastičar je preminuo.

Bio je jedan od najperspektivnijih sportaša u Indozeniji, a imao je i velike izglede da se plasira na Olimpijske igre koje se 2028. godine održavaju u Los Angelesu.

"Indonezijska gimnastika izgubila je jednog od svojih najvećih sinova", poručili su iz Saveza pa dodali da su u kontaktu s ruskim vlastima oko povratka posrmtnih ostataka:

"Ovo je težak udarac i golema tuga za sve nas. U kontaktu smo s obitelji i ruskim veleposlanstvom u Indoneziji kako bismo osigurali što brži povratak posmrtnih ostataka, poručila je predsjednica Saveza Ita Yuliatio", prenosi Gol.hr.

