Sportski spektakl pod Poljudom: Kuglači i vaterpolisti odmjeravaju snage u istom danu

Danas je dan za gradske derbije. Večeras na gradskom bazenu SC "Poljud" odmjeriti će snage dva najbolja splitska vaterpolska kluba Jadran i Mornar, a kao uvertira u kuglani ispod bazena u 15,00 kuglački je gradski derbi između Poštara i Mertojaka.

Jadran i Mertojak već duže vrijeme dominiraju kao vaterpolske i kuglačke perjanice u splitskom sportu, ali svaka utakmica donosi nešto novo i tu dominaciju treba potvrditi na sportskom polju.

I Mornar i Poštar su pomalo iznenadili pobjedama u gostima u prošlom kolu, pa na tome grade svoje nade u pobjedu nad gradskim rivalima.

Za Poštar igraju sve redom iskusni igrači, Ljubo Žuljević, Milan Kolić, Tomislav Odrljin, Ante Ratković, Ante Burnać i Danijel Bjekić, pa Nikola Muše, kapetan Mertojaka najavljuje:

"Mogu samo ponoviti riječi Jure Marelje, trenera Jadrana: naš protivnik je jako nezgodan i opasan, pogotovo u kuglani u Poljudu, ako ih se na bilo koji način potcjeni. Nužan je maksimalni angažman i ozbiljan pristup. Nadamo se i podršci naših navijača, a zacijelo bit će i navijača Poštara, tako da očekujem zanimljivu atmosferu u gradskom derbiju".

Mertojak u standardnoj postavi Nikola Muše, Andrej Kovač, Ivan Totić, Dimitar Dimitrovski, Marinko Matić, Goran Pofuk i Marko Jeličić.

Pred Jadranom i Mertojakom su za desetak dana nastupi u Ligi prvaka, Jadran u 1. kolu gostuje u Trebinju protiv imenjaka iz Herceg Novog, dok Mertojaka u Osijeku očekuju kvalifikacije kroz Europa kup za plasman u 1. kolo.