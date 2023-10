Sportski entuzijazam pobijedio zadarski kišni dan!

Unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima i potrebom za iznimnom snagom volje, biciklisti su uspješno započeli i zaključili utrku koja je prolazila nekim od najslikovitijih cesta i prekrasnih lokacija Zadarske županije. Zadar Granfondo Falkensteiner Borik namijenjen je svim generacijama i razinama fizičke spremnosti, od profesionalaca do rekreativaca, a natjecatelji su sami birali hoće li nastupiti u kraćoj utrci od 56 km ili glavnoj utrci Granfondo od 112 km.

"Bilo je teško, kiša nas nije mazila, konkurencija je bila jaka, ali sve je to samo učinilo da budem još ponosniji na ovu pobjedu", rekao je Ian Peran, ukupni pobjednik duge utrke ovogodišnjeg, četvrtog po redu Zadar Granfondo Falkensteiner Borik. Pobjedu među ženama i ove je godine uzela Petra Zsankó iz Mađarske. Pobjednici kraće utrke na 56 kilometara su Nika Rimaj i Ivan Marojević.

Alexander Steffens kroz cilj ove izazovne utrke od 112 kilometra prošao je drugi. Iako mu je pobjeda izmakla iz dlaku, i dalje vidno raspoložen rekao je: "Zadarski Granfondo za mene je uvijek nešto posebno. Na kraju sezone ovdje se ponovno sastajem sa svim svojim prijateljima kako bismo zajedno vozili bicikle i utrkivali se u ovom prekrasnom krajoliku. U ovoj utrci ne radi se samo o pobjedi, već o zajedničkoj strasti i ekipnom bicikliranju. Zabava i razmjena iskustava ono su što ovu utrku čini zaista posebnom. Svaki put se ovdje osjećam kao da se vraćam kući. Ovdje kada dođem jednostavno zaboravim na sve ostalo i potpuno se koncentriram na ono što najviše volim - vožnju bicikla."

U organizaciji Falkensteiner Hotels & Residences i uz podršku Turističke zajednice grada Zadra i Turističke zajednice Zadarske županije, četvrto izdanje Granfonda, bez obzira na jaku kišu ispunilo je sva očekivanja. U hotelu Falkensteiner Club Funimation Borik, sudionicima utrke osiguran je odličan smještaj, vrhunska hrana, opuštanje te razni oblici rekreacije. Za one koji su na utrku došli s obitelji tijekom utrke organiziran je i poseban dječji program.

"Iznimno smo zadovoljni ovogodišnjim odazivom i velikim imenima iz svijeta biciklizma kojih je iz godine u godinu sve više. Sve više je natjecatelja koji na utrku dolaze sa svojim obiteljima i osim utrke uživaju u odmoru u našem hotelu te Zadarskoj regiji kao iznimnoj biciklističkoj destinaciji", rekao je Toni Dujmenović, organizator utrke.

Među brojnim poznatim biciklistima i zaljubljenicima u pedaliranje bili su i Nicolas Gojković, najtrofejniji mladi zadarski biciklist te Mia Radetić, jedna od najboljih hrvatskih biciklistkinja.

"Kod same utrke posebno mi se sviđa profil staze koji je stvarno namijenjen svima, nije prezahtjevan, pa osobe koje dolaze odvoziti utrku i prvenstveno guštati bez rezultatskog prioriteta to itekako mogu, a opet oni najspremniji imaju mjesta za učiniti tijek trke zanimljivim i teškim, a to je, osobito za kraj sezone, super kombinacija", izjavila je Mia Radetić.

