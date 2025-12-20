Sportska 'predstava' na utakmici Dinama: Boysi digli poruku koja je podijelila Hrvatsku

Dinamo je kalendarsku godinu zaključio utakmicom protiv Lokomotive, u kojoj su slavili i zadržali se na prvom mjestu. Tako su nakon tri godine zaključili godinu kao jesenski prvaci pred 6270 gledatelja.

Sjeverna tribina bila je ispunjena gotovo do posljednjeg mjesta, a Bad Blue Boysi su igrače po izlasku na travnjak dočekali s velikom koreografijom kralja Tomislava i natpisom "In principio erat regnum", prenose Sportske novosti.

U prijevodu s latinskog – "u početku bijaše kraljevstvo". Najžešći navijači "modrih" time su obilježili 1100. godišnjicu krunidbe kralja Tomislava, koja se navršila ove godine.

Sportska predstava dostigla je političku sferu kada je pred kraj okršaja na maksimirskom sjeveru osvanuo natpis "Za dom spremni". Nedugo zatim, pojavio se i transparent kojim je poslana poruka gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću – "I kaj ćemo sad, gradonačelniče?"

Jasna je to poveznica i sa skorašnjim koncertom Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni, te sukoba sa zagrebačkim gradonačelnikom koji je zauzeo naslovnice svih medija. A Bad Blue Boysi su, čini se, dali do znanja na čijoj su strani, pišu Sportske novosti.