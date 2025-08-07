Sportska kladionica kriva, ali oslobođeni kazne: Igraču vratili manji iznos!

Moglo bi se reći da Prekršajni sud u Splitu nekidan donio presudu za cifru nikad viđenu u hrvatskom pravosuđu! I još kad se zna da je tužena bila jedna renomirana sportska kladionica, koja je izgubila spor, jasno je da je u pitanju 'lova do krova'!

Spektakularan je bio i postupak, kojeg je pokrenulo Ministarstvo financija, Porezne uprave, Područnih ureda Split, Službe za nadzor. Ni manje ni više. Po njihovom optužbom prijedlogu popularna sportska kladionica suočila se s prekršajem za koji su predviđene kazne od 6,630 do 66,360 eura (za pravne osobe, kako je navedeno taksativno u presudi), dok je dvoje direktora kladionice moglo dobiti kaznu između 660 i 6,630 eura. Jer sud je proglasio krivim i dvoje direktora.

Ali na koncu ih je oslobodio bilo kakve kazne. Prije nego što promislite kako je u pitanju korumpirano pravosuđe, pročitajte do kraja što se zapravo dogodilo, dosta smo odugovlačili, vrijeme je da razotkrijemo što je na stvari...

Evo kako je sve krenulo

Uglavnom, u jednako sporo ljeto 2023. godine, jedan naš sugrađanin uplatio je 47,90 eura na etiopijski sumo... Ne, ipak ne, šalimo se malo citirajući poznate stihove TBF-a, u pitanju je bio Singapurski loto.

Kako iz nekog, nepoznatog razloga to kolo u Singapuru nije izvučeno, sportska kladionica je morala vratiti novac kladioničaru. I jest, samo 47,69 eura, što nije prošlo nezapaženo...

I to nas dovodi do cijelog slučaja u koji se uključila državna mašinerija, od porezne do suda. Uglavnom za prekršaj su okrivljeni kladionica i dvoje direktora, epilog ste već pročitali, uz napomenu da moraju 'nepripadajuću imovinsku korist od 0,21 eura po pravomoćnosti presude, uplatiti u korist državnog proračuna'... Dakle ne 'oštećenom' igraču, nego u proračun RH!

Sud ih je, vidjevši o čemu se radi, oslobodio plaćanja troškova postupka, pogotovo jer je njihov branitelj praktički sve priznao.

- Naime, s obzirom na svakodnevni velik broj uplata iznosa klađenja i transakcija, a koje se broje u stotinama i desecima tisuća transakcija, tek po prigovoru igrača saznali smo da je igraču vraćen manji iznos od uplaćenog, a sve zbog kompjuterskog programa tj. programske greške (bug). Bez znanja i volje okrivljenika doista je isplaćen tj. vraćen iznos manji od uloženog za 0,21 eura, kompjuterski program je iz nepoznatog razloga ustegnuo 0,5 posto te kad je utvrđena greška, kontaktiran je igrač s namjerom da mu se isplati 0,21 euro što je u razumnom roku pokušano. Nije svjesno niti namjerno ustegnut sporni iznos od 0,21 eura te smo po saznanju poduzeli radnje kako bi taj iznos bio isplaćen igraču. Radi se o neznatnoj novčanoj vrijednosti, a taj igrač odbio je primiti iznos iz principa. Inače u poslovanju sve pogreške (bugove) naknadno uklanjaju stručni timovi te bez iznimke istražuju svaki uzrok tehničkih poteškoća i otklanjaju ih. Ti bugovi ne mogu se izbjeći zbog iznimne kompleksnosti softwarea i hardwarea te je nemoguće predvidjeti posljedice određenog programskog rješenja u nekoj aplikaciji. - rekao je njihov zastupnik u obrani.