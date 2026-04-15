Sport bez prepreka: „Split Open“ povezao natjecatelje iz cijelog svijeta

Na teniskim terenima Tenis centra Firule održano je finale međunarodnog turnira tenisača u kolicima „Split Open“, nakon kojeg je upriličena i svečana dodjela nagrada najboljim natjecateljima. Događaju su prisustvovali župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.

„Danas sam imao čast prisustvovati finalu međunarodnog turnira tenisača u kolicima ‘Split Open’ te sudjelovati u svečanoj dodjeli nagrada najboljim natjecateljima. Ovaj izniman sportski događaj još jednom je pokazao koliko sport može biti snažan pokretač inkluzije, jednakih mogućnosti i zajedništva. Natjecatelji iz više od 15 zemalja demonstrirali su vrhunsku razinu igre, ali i nevjerojatnu snagu volje, upornost i sportski duh“, izjavio je župan Blaženko Boban.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Posebno je naglasio kako ga raduje činjenica da se ovakav turnir održava upravo u Splitu, gdje su uvjeti i infrastruktura prilagođeni osobama s invaliditetom na visokoj razini. „Time kao zajednica šaljemo jasnu poruku – da cijenimo različitost, podržavamo sport i gradimo društvo jednakih prilika za sve“, dodao je župan, čestitavši svim sudionicima, a posebno pobjednicima turnira.

Predsjednik Tenis kluba osoba s invaliditetom Split 2020 Sven Maretić istaknuo je kako se „Split Open“, koji se ove godine održava po peti put, razvio u značajan međunarodni sportski događaj koji povezuje sport i turizam.

„Ponosni smo i zadovoljni što je naš događaj narastao na ovu razinu. Svjedočili smo vrhunskim mečevima samog vrha svjetskog tenisa u kolicima te čestitam svim natjecateljima na nastupima. Posebno me veseli uključivanje mladih u para-sport, što smatram iznimno važnim, a ovogodišnji pobjednik to je dodatno potvrdio“, izjavio je Maretić.

Naglašena je i važnost kontinuirane podrške Splitsko-dalmatinske županije kroz javne pozive za manifestacije i turizam, čime se omogućuje daljnji razvoj ovakvih događanja.

„Split Open“ i ove je godine okupio natjecatelje iz brojnih europskih i svjetskih zemalja, čime dodatno potvrđuje svoju važnu ulogu u promociji inkluzije, sportskih vrijednosti i međunarodne suradnje. Ovaj događaj uspješno spaja vrhunski sport i društvenu odgovornost te doprinosi razvoju sportskog turizma i prepoznatljivosti Splitsko-dalmatinske županije kao inkluzivne i atraktivne destinacije tijekom cijele godine.