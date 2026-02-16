Spor oko igrališta u Dalmaciji podigao buru: Mladost traži pojašnjenje, evo što kažu iz Općine

Nogometno igralište u Tribunju, mjesto na kojem su generacije mještana odrastale uz nogomet i zajedništvo, posljednjih je dana postalo središte ozbiljnog spora između NK Mladost Tribunj i Općine Tribunj. Povod je uknjižba vlasništva nad kompletnim igralištem na Općinu, što je izazvalo snažne reakcije u klubu i podijelilo javnost.

Iz NK Mladost Tribunj ističu kako su s nevjericom dočekali informaciju da je Općina provela uknjižbu vlasništva nad zemljištem koje klub koristi desetljećima, a da o tome prethodno nisu bili obaviješteni niti uključeni u postupak.

– Teren o kojem je riječ nije samo čestica u zemljišnim knjigama. To je prostor koji su generacije stvarale, održavale i branile svojim radom, volontiranjem i entuzijazmom. Na tom su terenu odrastala djeca našega mjesta i čuvala se lokalna baština – poručili su iz kluba.

U Mladosti smatraju kako je riječ o potezu koji predstavlja ozbiljan udarac svima koji su gradili klub, te traže:

transparentno očitovanje Općinskog vijeća o pravnoj osnovi uknjižbe

javno pojašnjenje zašto klub nije bio obaviješten

hitan sastanak s predstavnicima Općine radi zaštite interesa kluba i zajednice

Klub podsjeća i na povijesni kontekst, navodeći kako je nakon sudskog spora krajem 1990-ih i početkom 2000-ih Općinski sud u Šibeniku presudio u korist Mladosti, koja je vlasništvo nad dijelom igrališta stekla dosjelošću, a potom se 2007. godine i službeno uknjižila kao vlasnik. Upravo zbog toga, aktualni potez Općine smatraju pravno upitnim, a kao jedno od mogućih rješenja spominju i referendum među mještanima.