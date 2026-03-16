Splitsko-dalmatinska županija ulaže milijun eura u život: Stigla nova vozila hitne pomoći za brže spašavanje građana!

Ključeve vozila ravnatelju Zavoda dr. med. Leu Luetiću uručio je župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, uz nazočnost Helene Bandalović, pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju te djelatnika Zavoda. Ukupna vrijednost nabave iznosi 1,2 milijuna eura, od čega je 900 tisuća eura osigurano iz decentraliziranih sredstava, a 300 tisuća eura iz matičnih sredstava Splitsko-dalmatinske županije.

Župan Blaženko Boban istaknuo je kako se kontinuiranim ulaganjima u hitnu medicinsku službu osigurava visoka razina zdravstvene zaštite građana na području cijele županije:

- Dva vozila ostaju u Splitu, dok su ostala raspoređena diljem županije – u Makarskoj, Kaštelima, Trogiru, Sinju, Šestanovcu, Vrgorcu i drugim ispostavama hitne medicinske pomoći. Na taj način osiguravamo takozvani zlatni sat na području cijele Splitsko-dalmatinske županije, što je ključno za spašavanje ljudskih života, rekao je župan Boban.

Dodao je kako Splitsko-dalmatinska županija iz godine u godinu ulaže u modernizaciju sustava hitne medicinske pomoći te istaknuo kako županija ima jedan od najmlađih voznih parkova hitne medicine u Republici Hrvatskoj:

- Zahvaljujem ravnatelju Leu Luetiću i svim djelatnicima Zavoda na predanom radu i pripremi projekata kojima su osigurana ova vozila. Želim im prije svega što manje intervencija, jer to znači da su naši građani zdravi i sigurni. No, sezona je pred nama i iznimno je važno da hitne službe budu potpuno tehnički spremne, poručio je župan Boban.

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije dr.med. Leo Luetić zahvalio je županiji na kontinuiranoj potpori programima Zavoda te naglasio kako su vozila temelj rada hitne medicinske službe:

- Naša osnovna zadaća je doći što brže i što bliže bolesnom ili ozlijeđenom čovjeku, a vozila su naše osnovno sredstvo rada. Nova vozila koja smo danas dobili izvrsna su po veličini i tehničkim karakteristikama, a ova investicija omogućuje nam da održavamo vozni park hitne medicine s prosječnom starošću do pet godina, što je iznimno dobar rezultat u hrvatskim okvirima, rekao je ravnatelj Luetić.

Istaknuo je i kako Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije godišnje prijeđe oko četiri milijuna kilometara – oko milijun kilometara u segmentu hitne medicinske pomoći te dodatna tri milijuna kilometara u segmentu sanitetskog prijevoza.

Nova vozila raspoređena su u više ispostava hitne medicinske službe diljem županije, čime će se dodatno ojačati dostupnost i brzina intervencije na terenu.