Splitsko-dalmatinska županija raspisala Natječaj za stipendiranje 91 mladog nadarenog sportaša

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije 13. veljače 2026. godine objavio je Natječaj za stipendiranje mladih nadarenih sportaša u 2026. godini, koji se financira iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije.

Natječajem će se dodijeliti ukupno 91 stipendija u pojedinačnom iznosu od 1.200,00 eura. Pravo na stipendiju ostvaruju mladi nadareni sportaši koji su u školskoj godini 2025./2026. redovni učenici osnovnih škola te 1. i 2. razreda srednjih škola, a imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije. Od ukupnog broja stipendija, šest je namijenjeno mladim sportašima s invaliditetom.

Prihvatljivi prijavitelji na Natječaj su sportski klubovi i sportska dionička društva, koji prijavu podnose u ime kandidata. Prijava se podnosi isključivo na propisanom obrascu objavljenom uz tekst Natječaja.

Ispunjeni prijavni obrazac dostavlja se u zatvorenoj omotnici neposredno u pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije, preporučenom poštom ili putem centralne pisarnice na adresu elektroničke pošte: pisarnica@dalmacija.hr.

Rok za podnošenje prijava je 13. ožujka 2026. godine.

Detaljne informacije, tekst Natječaja i pripadajući obrasci dostupni su uz objavu Natječaja na službenim mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.