SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OBRADOVALA BESKUĆNIKE ZA BLAGDANE Tijekom akcije podijelili 400 obroka nakon čega slijedi svečani ručak i poklon bon za svakog beskućnika

U organizaciji Splitsko-dalmatinske županije, udruge Most i Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije, župan Blaženko Boban je 22. prosinca sa suradnicima sudjelovao u podjeli besplatnih obroka korisnicima pučke kuhinje u prostorima Caritasa u Splitu.

Dijelit će besplatne obroke do 13 sati, a od 14 do 16 sati poslijepodne slijedi svečani ručak za beskućnike kojeg organizira župan Boban i suradnici.

"Prije ovoga događaja, a u susret Božiću i Božićnim blagdanima imao sam završni susret gotovo sa svim zaposlenicima Splitsko-dalmatinske županije. Oni su isto tako pozdravili ovu našu akciju jer na neki način ovaj Božić želimo biti s onima koji su najpotrebitiji i kazat 'Niste sami', želimo reći 'Ljudi, nas obogaćujete kad smo s vama' tako da ćemo danas podijeliti preko 400 obroka korisnicima pučke kuhinje.

U 14 sati ćemo svi skupa, zamjenici, ja, pročelnici, ručati sa beskućnicima i podijeliti bonove za beskućnike da mogu za vrijeme Božića i božićnih blagdana, u jednom od trgovačkih lanaca, sebi pribaviti još potrepština što im treba za njihove obitelji odnosno za njih same.

Ja moram zahvaliti ovdje prije svega udruzi MoSt, moram zahvaliti Caritasu, moram zahvaliti Hrvatskoj glazbenoj uniji, a to ćete vidjeti u 14 sati što očekuje beskućnike. Moram zahvaliti i udruzi Ivan 23. iz Vrgorca koji su se pridružili sa kolačima, jednom rječju svim ljudima dobre volje koji žele skupa s nama pokazati 'niste sami, bit ćemo s vama i ne samo u vrijeme Došašća i Božića, bit ćemo s vama tijekom cijele godine. To ja odgovorno tvrdim u ime Splitsko-dalmatinske županije", kazao je.

Osim svečanog ručka, korisnici pučke kuhinje će dobiti i bon od 50 eura za kupovinu namirnica i potrepština.

"Svaki korisnik pučke kuhinje će dobiti 50 eura, odnosno svaki beskućnik će dobit 50 eura", napomenuo je župan Boban.

Jedan od organizatora je i udruga MoSt koji su veselo dočekali ovu akciju. Predsjednik udruge Dado Lelas se zahvalio županiji i županu te naglasio što ovaj događaj znači za sve štićenike udruge i korisnike pučke kuhinje.

"Hvala Splitsko-dalmatinskoj županiji i županu na njihovoj inicijativi. Posebna je prilika prvi put ove godine da možemo pozvat toliki broj ljudi na podjelu hrane i da ćemo imati u 14 sati zajednički ručak svih beskućnika sa područja Splitsko-dalmatinske županije. Tako da veselimo se tome.A.K.

Za hranu je zadužen Pleter. Dobra je spiza tako su rekli, ali to je najmanje važno. Ljudi su sritni šta će župan bit tu duže vrijeme što nije samo protokolarno dolazak odlazak nego je baš jedno određeno vrijeme koje će provest s njima. Čut će njihove probleme tako da nije loša priča. Ova inicijativa se odvija prvi put ove godine i kako nam je rekao župan nastavit će se i dogodine tako da se veselimo tome", rekao je Dado Lelas.

Ravnatelj Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije Denis Maslov kaže da je ovo predivna prigoda kojom će uljepšati blagdane beskućnicima i socijalno ugroženima.

"Podijelit će se 400 obroka za socijalno ugrožene sa područja grada Splita i okolice. Akcija se sastoji od dva dijela; prvo će se podijeliti korisnicima naših blagovališta i ostalim socijalno ugroženima, a u drugom dijelu će beskućnici imati ručak ovdje sa županom i svojim suradnicima. Župan i suradnici će podijeliti obroke za sve ljude što će doći, a nakon toga će posluživat beskućnike da bi im ove blagdane uljepšali", kazao je.

Ljudi žive u siromaštvu ne samo za blagdane već i cijele godine, ali kako kaže Denis Maslov Hrvati su ljudi velikog srca i uvijek pomognu onima najpotrebitijima.

"Svi se fokusiraju na siromaštvo kad su blagdani, nažalost ljudi koji žive u sriomaštvu žive cijelu godinu tako, ali evo dobro je da se bar jednom godišnje ljudi sjete pomoći. Minimalno jednom godišnje iako ja uvijek volim naglasiti da smo mi Hrvati ljudi dobrog srca pogotovo ovde u Dalmaciji i da naši ljudi stvarno pomažu kada dođe nekakva potreba. Dogovorili smo se sa Županijom da ovaj ručak bude isključivo za socijalno ugrožene korisnike tako da se ovim putem zahvaljujem svima koji podupiru ovu akciju", kazao je.