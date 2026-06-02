Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za predlaganje javnih potreba u području sporta za 2027. godinu

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u području sporta za 2027. godinu, s ciljem prikupljanja prijedloga koji će poslužiti kao temelj za planiranje sredstava u županijskom proračunu za iduću godinu.

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Iz Županije naglašavaju kako podnošenje prijava na ovaj poziv ne obvezuje Splitsko-dalmatinsku županiju na financiranje predloženih programa i projekata, već predstavlja evidentiranje javnih potreba u području sporta te osnovu za planiranje proračunskih sredstava za 2027. godinu.

Sredstva koja se osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za javne potrebe u sportu namijenjena su za:

planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina od značaja za Županiju,

organizaciju manifestacija revijalnog i memorijalnog karaktera,

provedbu i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

Predlagatelji programa dužni su uz prijavu dostaviti ispunjeni Obrazac 1, koji sadrži podatke o prijavitelju, podatke o projektu, programu ili aktivnosti te detaljan troškovnik realizacije programa sa specifikacijom svih planiranih troškova.

Uz troškovnik potrebno je dostaviti i plan financiranja programa s jasno naznačenim izvorima financiranja, uključujući sredstva koja prijavitelj osigurava iz vlastitih ili drugih izvora te iznos sredstava koji planira zatražiti od Splitsko-dalmatinske županije. Svi troškovi moraju biti iskazani u tekućim cijenama.

Prijedlozi se dostavljaju elektroničkim putem na adresu pisarnica@dalmacija.hr, uz naznaku: „Javni poziv za predlaganje javnih potreba u području sporta za 2027. godinu, KLASA: 620-01/26-01/1“.

Rok za podnošenje prijedloga je 15. rujna 2026. godine do 15:00 sati.

Splitsko-dalmatinska županija poziva sve zainteresirane sportske organizacije, ustanove i druge potencijalne korisnike da pravodobno dostave svoje prijedloge kako bi se potrebe sportskog sektora mogle uvrstiti u planiranje proračunskih sredstava za 2027. godinu.

Više informacija, cjeloviti tekst Javnog poziva, kao i kompletnu dokumentaciju, možete naći na stranicama Splitsko-dalmatinske županije.