Splitsko-dalmatinska županija obilježila 1050. obljetnicu smrti kraljice Jelene Slavne koncertom “Krunjenje žrtvom” u HNK Split

U organizaciji Splitsko-dalmatinske županije večeras je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održan svečani koncert „Krunjene žrtvom – Operni likovi junaštva i mučeništva hrvatske povijesti“, u povodu obilježavanja 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene Slavne.

Tom prigodom okupljenima se obratio župan Blaženko Boban istaknuvši kako je hrvatski narod kroz povijest znao dostojanstveno obilježavati velike obljetnice i slaviti snažne povijesne ličnosti:

- Kao narod znali smo i prošle godine, kada smo obilježavali 1100 godina Hrvatskoga Kraljevstva i kralja Tomislava, slaviti velike povijesne ličnosti – kraljeve, kneževe, predsjednike i mnoge druge. No vrlo rijetko smo se zapitali tko je stajao iza tih ljudi, poručio je župan.

Naglasio je kako su upravo u samozatajnosti i skromnosti djelovale osobe koje su držale leđa vladarima i svome narodu, usmjeravajući ga na pravi put. Podsjetio je pritom na riječi sa sarkofaga kraljice Jelene Slavne u Solinu, gdje je zapisana kao „zaštitnica udovica i majka sirota“:

- Kad bi danas vlastodršci ovoga svijeta uistinu imali u fokusu zaštitu udovica, sirota i svih potrebitih, svijet bi bio puno ljepši i bolji, istaknuo je.

Govoreći o snazi i ulozi žena u hrvatskoj povijesti, podsjetio je kako je hrvatski narod kroz stoljeća dao mnoge takve žene – od kraljice Jelene, čije 1050. obljetnice smrti se ove godine prisjećamo, do Katarine Zrinske, Mile Gojsalić i brojnih drugih koje su sebe darovale za dobro svoga naroda i onih kojima su bile najpotrebnije.

Upravo zato, naglasio je, Splitsko-dalmatinska županija odlučila je ovogodišnji koncert posvetiti tihim, samozatajnim, ali snažnim osobama – onima koji bez pompe brinu o drugima i služe svome narodu.

- Neka ovaj koncert svima nama bude podsjetnik da se do istinskog pijedestala ne dolazi galamom, senzacionalizmom ili prolaznim naslovima, nego skromnošću i brigom za one kojima smo potrebni. Na taj način mijenjamo društvo i svijet, poručio je župan.

Na kraju je zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji programa unutar Upravnog odjela za kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije, izvođačima na njihovom umjetničkom doprinosu te posjetiteljima na dolasku i podršci, poželjevši im ugodnu i nadahnutu večer.