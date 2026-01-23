Splitsko-dalmatinska županija i Digitalna Dalmacija pokrenuli GROWit SME program za razvoj inovativnih poduzeća. Pet hrvatskih start-upova dobilo potporu od 15.000 eura

Splitsko-dalmatinska županija i Digitalna Dalmacija danas su službeno pokrenuli provedbu GROWit SME programa „Razvoj i inovacije“ namijenjenog malim i srednjim poduzećima u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja razvijaju inovativne proizvode i nalaze se pred ključnim iskorakom prema tržištu i rastu.

Program GROWit SME Digitalne Dalmacije usmjeren je na jačanje postojećih poduzeća kroz financijsku, mentorsku i edukacijsku podršku, s ciljem razvoja novih proizvoda, testiranja tržišta te povećanja konkurentnosti i međunarodnog potencijala domaćih tvrtki.

U okviru programa odabrano je pet projekata koji će ostvariti financijsku potporu u iznosu od 15.000 eura po timu, uz strukturiranu mentorsku i stručnu podršku, a koji će se predstaviti kroz kratke pitch prezentacije na Kickoff događaju.

"Posebno sam sretan i zadovoljan što je Splitsko-dalmatinska županija, odnosno Digitalna Dalmacija, pokrenula ovaj projekt. Riječ je o potpori malom i srednjem poduzetništvu, ali i tehnološkom sektoru, odnosno tehnološkom segmentu gospodarstva, kao i o poticaju za tvrtke iz malog i srednjeg tehnološkog segmenta, pri čemu će danas svaka od njih dobiti 15.000 eura kao poticaj za daljnji razvoj novih inovacija, kako bi se na taj način što bolje etablirale u segmentu tehnološkog gospodarstva i tehnološkog svijeta", objasnio je župan splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

"Posebno me veseli činjenica da se ove godine na javni poziv prijavilo čak 26 tvrtki, a stručno povjerenstvo koje je provodilo ocjenjivanje, a pritom moram naglasiti da je velik dio povjerenstva bio sastavljen od vanjskih članova, odabralo je pet tvrtki koje će dobiti naš poticaj za daljnji razvoj i nove inovacije", dodao je župan te najavio da će Digitalna Dalmacija već sljedećeg tjedna, zajedno s još pojedinim start-upovima s područja Splitsko-dalmatinske županije, svoje programe i aktivnosti predstaviti gospodarstvenicima u Nizozemskoj, kako bi na taj način zakoračili u svijet tehnoloških inovacija i na razinu cijele Europe.

"Zahvaljujem Damiru Brčiću, svim njegovim suradnicima. Iskorak u tehnološkom smislu, u sferi europskih tvrtki, zaista je velika stvar; kako za Splitsko-dalmatinsku županiju, tako i za tvrtke koje djeluju na njezinu području. Neka ova današnja dodjela novčanih sredstava bude poticaj za daljnji razvoj, kako bi našu županiju doista etablirali na karti tehnoloških start-upova, odnosno malih i srednjih tehnoloških poduzeća, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. Jer to nam je u konačnici i cilj", poručio je župan.

Brčić: "Ovo je samo šlag na vrhu torte naše tehnološko-poduzetničke vertikale"

"Ovaj današnji događaj, program GROWit SME, praktički je samo šlag na vrhu torte naše tehnološko-poduzetničke vertikale. Imamo već cijeli niz poduzetničkih edukacija za poduzetnike u svim fazama razvoja: od studentskih poduzetničkih projekata, pa sve do Startit Akademije, namijenjene svima koji dolaze s tehnološkom idejom, ali ne znaju kako je pretvoriti u proizvod, krenuti na tržište i otvoriti tvrtku. Osim toga, upravo se u tijeku odvija akceleratorski program za osam mladih start-upova, koje mentoriramo, pripremamo, a u našem prostoru imaju i urede. Praktički, oni se razvijaju za tržište i za nastup na jačem tržištu", kazao je Damir Brčić, voditelj Digitalne Dalmacije.

Današnja dodjela potpore usmjerena je na tvrtke koje su već na tržištu i razvijaju inovativne proizvode, kako bi dodatno rasle, širile se na tržište i zapošljavale.

"Na taj način direktno jačamo naše gospodarstvo, što je osnovni cilj tehnološke vertikale poduzetništva Splitsko-dalmatinske županije. Time pokrivamo cijeli razvojni ciklus – od početničkih faza, poput studentskih projekata, do jačanja etabliranih tvrtki. Naša digitalna edukacija obuhvaća sve od 9 do 99 godina – od osnovne škole do iskusnih poduzetnika", dodao je.

Pobjednici GROWit SME natječaja su Axialis (elektromotori), Parklio Chain X Vision (AI parking rješenja), TrustBridge (digitalni identitet), EasyLazy (platforma za narudžbe i rezervacije), NAIS / Rostering Staff Planning (planiranje smjena u zračnim lukama). Ovih pet projekata odabrano je prema kriterijima koji su uključivali inovativnost proizvoda, mogućnost osvajanja tržišta, rast i skalabilnost. U žiriju su sudjelovali Ivica Žuro, financijski stručnjak koji izvrsno prepoznaje potencijal tvrtki; Frane Šesnić, dugogodišnji razvijatelj start-up programa s međunarodnim iskustvom; i Josip Musić, stručnjak za start-up programe s višegodišnjim iskustvom.

Svi su članovi žirija detaljno pregledali poslovne planove, potencijal timova i način rada tvrtki, te na temelju toga odabrali najboljih pet timova. Iskreno rečeno, ovo nas potiče da u ovoj godini povećamo fond i na taj način pomognemo još većem broju tvrtki.

Baković: "Ovakve inicijative su hvalevrijedne i značajno pomažu u daljnjem razvoju poduzeća"

"EasyLazy je sveobuhvatna platforma za narudžbe, rezervacije i naplate na određenim mikro-lokacijama. Omogućuje našim klijentima – koji su najčešće hoteli, resorti, plaže ili druga poslovanja koja nude različite vrste usluga – da se sve konzumira s jednog mjesta i obrađuje na istom mjestu, uz smanjenje operativnih troškova, bolje iskustvo za korisnika i veću vidljivost poslovanja", kazao je jedan od dobitnika poticaja, Miljenko Baković iz tvrtke EasyLazy.

"Prije svega, želim se zahvaliti u ime firme Splitsko-dalmatinskoj županiji i Digitalnoj Dalmaciji što su prepoznali našu firmu kao inovativnu i odabrali je kao jednu od pobjednika ovog programa. Smatram da su ovakve inicijative hvalevrijedne i da značajno pomažu u daljnjem razvoju poduzeća, ne samo na području naše županije, nego i u cijeloj Hrvatskoj", kazao je o tome što im ovo znači.

"Iskoristit ćemo ovaj novac za pokriće tekućih troškova poslovanja. Već imamo određeni broj stalno zaposlenih hrvatskih suradnika i upravo krećemo s lansiranjem brenda. Dosad smo radili malo, što bi se reklo inkognito, a sada želimo širiti vidljivost i biti pristupačniji javnosti", dodao je.

Koji je naš cilj na tržištu? Za sada je to Hrvatska, s planom u budućnosti da se proširimo na tržišta Europe, prvenstveno Italiju, Španjolsku, Grčku i Francusku – zemlje povezane s turističkom djelatnošću. Hrvatsko tržište je za nas trenutno vrlo plodno, a ovo rješenje dobro se prima i nadamo se da će u budućnosti ostvariti još veći uspjeh.