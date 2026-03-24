Splitski vodič otkriva kako će kriza na Bliskom istoku utjecati na turizam: "Neka privatni sektor ne računa na to..."

Dok se globalna turistička karta preslaguje pod pritiskom geopolitičkih previranja, Hrvatska tiho, ali samouvjereno, preuzima titulu najpoželjnije europske oaze. Razgovarali smo sa splitskim turističkim vodičem Igorom Peričićem, koji na prvoj liniji fronta svjedoči dolasku nove, profinjene klijentele koja u našu zemlju ne dolazi samo zbog sunca, već i zbog neprocjenjivog osjećaja reda i sigurnosti.

Globalni trendovi: "Last-Minute" kao novi standard

Iz godine u godinu situacija se mijenja. Ono što je bitno jest da se moramo prilagođavati činjenici da booking dolazi sve kasnije – gosti su počeli rezervirati u zadnji trenutak. Kako se nosite s tim pritiskom?

- Mislim da smo se u prethodnim sezonama na to navikli i da se dobro nosimo s tim pritiskom. Svijet je danas nepredvidiv i putnici više ne planiraju godinu dana unaprijed. Sve je postalo trenutna odluka.

Hrvatska kao "Value for Money" destinacija u sjeni svjetske krize

Smatrate li da zapadnoeuropske zemlje, koje su znatno ovisile o gostima s istoka, sada snižavanjem cijena postaju prevelika konkurencija?

- One će sigurno nastojati privući turiste kroz snižavanje cijena, ali Hrvatska u takvim okolnostima nema previše prostora za isti pristup. Mi moramo zadržati fokus na omjeru kvalitete i cijene. Ključno je da privatni sektor ne računa na to da će zbog krize na Bliskom istoku automatski privući veći broj gostiju i pritom nekontrolirano podizati cijene. To bi dugoročno nanijelo štetu; potrebno je ostati unutar okvira "vrijednosti za novac" kako bi sezona bila uspješna.

Profil novog gosta: Od SAD-a do Saudijske Arabije

Vodite grupu koja je upravo stigla u Split. Tko su ti ljudi i kakve su njihove prve impresije o našem "gradu pod Marjanom"?

- Upravo smo stigli na ovaj prekrasni Festival cvijeća. Gosti su oduševljeni! Imamo putnike iz Indije, SAD-a i gošću iz Saudijske Arabije – evo, prvi put imam takvu gošću. Kad vide našu zemlju nakon BiH, kažu da se jasno vidi da smo dio europske zajednice, da postoji red i, što je najvažnije, da se osjećaju jako, jako sigurno u ovo nemirno vrijeme.

"Hrvatska spiza ih ostavlja bez daha. U Dubrovniku su probali našu ribu i specijalitete – oduševljeni su onim što nudimo na tanjuru." – ističe Peričić.

Tehnologija i bijeg od gužve

Sve se više promoviraju alternativne aktivnosti kako bi se rasteretile špice sezone. Koliko tome pridonose novi trendovi?

- Razvoj novih tehnoloških aplikacija i umjetne inteligencije, uz najnovije trendove na strani potražnje, itekako pogoduje rasterećenju popularnih žarišta. Gosti traže autentičnost izvan najprometnijih dana, a tehnologija im to omogućuje.

Usporedba sa španjolskim divom

Nedavno ste radili u Španjolskoj (Madrid, Barcelona, Valencia, Toledo). Kako se naš turizam drži u usporedbi s njihovim?

- Tamo je dosta jeftinije; to je veća zemlja, imaju svoju poljoprivredu i industriju. Ali mi imamo ono što oni nemaju – tisuću otoka, dok oni imaju tek četiri ili pet. Naš turizam ima tu specifičnu, otocima orijentiranu čar. Što se tiče samog posla vodiča, morate biti govornik, psiholog i znati "stati na balun". Izazovno je, ali ako ste otvoreni prema ljudima, isplati se. I naravno, bitno je naspavati se – to je ključ za ovakve ture koje uključuju Split, Plitvice, Opatiju i Sloveniju.

Dok globalna nestabilnost diktira nova pravila, Hrvatska se, zahvaljujući stručnjacima poput Igora Peričića, profilira kao odredište za one koji traže više od odmora – traže sigurnost, vrhunsku uslugu i autentičan europski duh.