Splitski vjernici ponovno hodočaste u Međugorje, prijave su u tijeku

Za sve vjernike i zaljubljenike u duhovna putovanja organizira se hodočašće u Međugorje u subotu, 25. listopada. Polazak je planiran u 10:30 sati iz Splita, a sudionike očekuje cjelodnevni program ispunjen molitvom i duhovnim sadržajem.

Program uključuje posjet Zajednici Cenacolo, gdje će hodočasnici moći čuti svjedočanstva članova zajednice. Nakon toga slijedi uspon na Brdo ukazanja, mjesto poznato po molitvi i sabranosti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U večernjim satima, od 17 do 20 sati, u crkvi sv. Jakova predviđen je molitveni program i ispovijed koji obuhvaća molitvu krunice, svetu misu i klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Povratak za Split planiran je u 20:15 sati.

Cijena hodočašća iznosi 35 eura, a broj mjesta je ograničen, stoga se preporučuje rezervacija na vrijeme.

Za sve dodatne informacije i rezervacije moguće je obratiti se putem telefona 098 94 80700.