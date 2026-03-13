Splitski vatrogasci spašavali osobu iz polupodzemnog kontejnera

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita u protekla 24 sata imali su više tehničkih intervencija na području grada, a najneobičnija među njima bila je izvlačenje osobe iz polupodzemnog kontejnera u Vukovarskoj ulici.

Prva intervencija zabilježena je u 8.37 sati u Zrinsko-frankopanskoj ulici, gdje su vatrogasci ispumpavali vodu iz jednog objekta. Nešto prije podneva, u 11.21 sati, intervenirali su u Ulici 114. brigade nakon dojave vatrodojavnog alarma, no radilo se samo o izvidu.

U 12.42 sati vatrogasci su izašli na teren u Petravićevoj ulici, gdje su nakon izvida provjetravali zgradu. Poslijepodne, u 13.58 sati, intervenirali su u Ulici Osmih mediteranskih igara gdje su, zajedno s članovima DVD-a Split, pomagali pri pilanju.

U 17.19 sati uslijedila je neobična intervencija u Vukovarskoj ulici, gdje su vatrogasci izvukli osobu iz polupodzemnog kontejnera.

Tijekom noći, u 2.53 sati, intervenirali su i na Visokoj, u Cesti mira, nakon pada betonske nadstrešnice ispred ulaznih vrata.

Intervenciju su imali i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split koji su u 13.46 sati u Ulici Osmih mediteranskih igara uklonili granu koja je prijetila padom, dok su vatrogasci DVD-a Žrnovnica u 17.26 sati u Ulici 4. gardijske brigade izašli na teren zbog dojave o dimu. Utvrđeno je kako se radilo o neprijavljenom spaljivanju, koje je do dolaska vatrogasaca već bilo ugašeno.

Na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježen je i jedan požar otvorenog prostora. U Kaštel Novom, na predjelu Gospe od Stomorije, u 14.14 sati izbio je požar trave i niskog raslinja koji je zahvatio oko 500 četvornih metara. Požar su ugasili vatrogasci DVD-a Kaštela u 14.51 sati.