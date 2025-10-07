Splitski vatrogasci sinoć intervenirali u bolnici nakon hitnog poziva

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su niz tehničkih i manjih požarnih intervencija tijekom protekla 24 sata. Najviše intervencija zabilježila je Javna vatrogasna postrojba (JVP) Grada Splita, dok su aktivni bili i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava u Kaštelima, Bolu, Sinju, Imotskom i Makarskoj.

Intervencije JVP-a Grada Splita

Splitski vatrogasci intervenirali su u nekoliko navrata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U 13:05 sati u Gotovčevoj ulici obavili su tehničku intervenciju nakon dojave o mirisu plina u stubištu. Na terenu je bilo šest vatrogasaca s jednim vozilom.

U 14:32 sati na Mandalinskom putu ugašen je požar nape u stanu, koji je vlasnik uspio ugasiti prije dolaska vatrogasaca. Interveniralo je šest vatrogasaca s jednim vozilom.

U 15:27 sati vatrogasci su u Velebitskoj ulici otvorili vrata stana, a na intervenciji su bila tri vatrogasca s jednim vozilom.

Kasno navečer, u 23:00 sata, na KBC-u Split uklonjen je prsten s ruke pacijentici. U intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Intervencije DVD-a Split

Pripadnici DVD-a Split u 08:00 sati imali su tehničku intervenciju u Teslinoj ulici, gdje su pilili i uklanjali granu. Na terenu su bila tri vatrogasca s jednim vozilom.

Intervencije na području županije

Na području županije evidentirano je više manjih tehničkih intervencija i požara.

U Kaštel Starom, u 07:40 sati, vatrogasci DVD-a Kaštela izvukli su vozilo iz ponora. Sudjelovala su četiri vatrogasca s jednim vozilom.

U Bolu je u 11:59 sati došlo do požara nape u kuhinji, a na intervenciji su bila četiri vatrogasca s dva vozila DVD-a Bol.

U Sinju, pripadnici JVP-a Sinj imali su dvije tehničke intervencije – u 12:40 sati otvarali su vrata stana, a u 13:30 sati uklanjali granu stabla koja je prijetila padom. U obje intervencije sudjelovala su po dva vatrogasca s jednim vozilom.

U Imotskom, u 13:48 sati, izbio je požar bojlera, a na intervenciji su bila tri vatrogasca s jednim vozilom JVP-a Imotski.

U Makarskoj, u 17:35 sati, vatrogasci su uklonili granu stabla s prometnice. Na terenu su bila dva vatrogasca s jednim vozilom JVP-a Makarska.