Splitski vatrogasci intervenirali u nizu događaja: Vježba u OŠ Lučac, požar u Dubrovačkoj i tehnička intervencija u Sarajevskoj

Prema informaciji Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 14. studenoga u 6 sati do 15. studenoga 2025. u 6 sati zabilježeno je više intervencija Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita i događaja s područja županije.

Splitski vatrogasci intervenirali su ukupno u četiri situacije. U 11 sati održana je vježba spašavanja i evakuacije u Osnovnoj školi Lučac, a u 14:01 zaprimljena je dojava o neprijavljenom spaljivanju biljnog otpada u Dubrovačkoj ulici.

U 16:50 vatrogasci su ugasili požar plastičnog prijenosnog WC-a u Ulici Domovinskog rata. Posljednja intervencija evidentirana je u 23:51 sat, kada je JVP Split s jednim vozilom i dva vatrogasca reagirala na zaglavljena vrata kupaonice u stanu obiteljske kuće u Sarajevskoj ulici.

S područja županije dojavljen je i požar u konobi u Čaporicama u 14:13 sati, koji je ugašen do 16 sati. Na terenu je djelovao DVD Trilj s dva vozila i četiri vatrogasca.

Županijski vatrogasni operativni centar ističe kako su sve intervencije završile uspješno te kako nije bilo ozlijeđenih osoba.