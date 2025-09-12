Splitski vatrogasci imali pune ruke posla – od skidanja prstena na ruci do grana iznad igrališta

Splitsko-dalmatinska županija zabilježila je niz vatrogasnih intervencija u posljednja 24 sata. Prema podacima Županijskog vatrogasnog operativnog centra, vatrogasci su intervenirali na više lokacija, uglavnom zbog uklanjanja opasnosti i tehničkih intervencija, dok je jedan manji požar zabilježen u Radošiću.
Intervencije Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita
Tijekom dana JVP Grada Splita zabilježila je ukupno šest intervencija:
- U 09:00 sati obavljen je izvid na Putu Duilova, gdje je grana prijetila padom na školsko igralište
- U 09:34 vatrogasci su intervenirali na KBC-u Firule zbog skidanja prstena s ruke pacijenta
- U 10:25 uklanjana je opasna kupa s krova zgrade u Ulici bana Jelačića
- U 11:20, ponovno je na Putu Duilova uklonjena opasna grana iz krošnje stabla
- U 11:45 u Hercegovačkoj ulici uklonjen je metalni oluk koji je zapeo u drvetu
- Posljednja intervencija JVP-a bila je u 13:20 sati, kada su otvarali stan u Ulici kralja Zvonimira
Intervencija DVD-a Grada Splita
Dobrovoljno vatrogasno društvo Grada Splita također je imalo jednu tehničku intervenciju. U 09:15 sati ispilano je i uklonjeno stablo na Trgu Hrvatske bratske zajednice 8.
Intervencije u ostatku županije
Vatrogasne snage su intervenirale i izvan područja Splita:
Trogir: JVP Trogir intervenirala je dva puta. Prvo u 13:13 sati ispumpavana je voda iz objekta, a potom u 13:40 sati izvršeno je otvaranje vrata objekta.
Radošić: U 17:35 sati dojavljeno je o požaru trave i niskog raslinja. Utvrđeno je kako se radi o požaru raslinja i napuštenog automobila. Na teren je izašao DVD Zagora, a požar je ugašen do 18:50 sati.
Vatrogasne postrojbe ponovno su pokazale svoju spremnost i učinkovitost u osiguravanju sigurnosti građana, reagirajući pravovremeno na sve dojave i potencijalne opasnosti.